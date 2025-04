"Grottenschlecht verhandelt": Bares für Rares-Verkäufer macht fatalen Fehler, meinen Fans

Bei Bares für Rares sorgt nicht jeder Deal für Freude. Als ein Ehepaar seinen antiken Schatz verkaufen will, läuft es im Händlerraum ziemlich miserabel. Warum Fans den Verkauf heftig kritisieren, gibt es hier.

Bei Bares für Rares liegen große Hoffnung und bittere Enttäuschung gefährlich nah beieinander. Denn selbst wenn die Gäste extrem hochpreisige Schätze mit in die Show bringen, gibt es keine Garantie dafür, dass die Händler:innen bereit sind, viel Geld auf den Tisch zu legen. So auch in diesem Fall. Ein Verkäufer begeht einen folgenschweren Fehler und vermiest sich damit den Deal.

Französischer Luxus sorgt für Begeisterung: Dieser Schatz ist eine echte Sensation

Als das junge Ehepaar Katharina und Felix bei Bares für Rares in der Folge vom 10. April 2025 auftaucht, können sie nicht ahnen, dass das Netz schon bald heftige Kritik an ihren Verhandlungskünsten äußern wird. Aber erstmal ganz von vorn:

Die beiden haben einen gigantischen Überseekoffer im Gepäck, der von niemand Geringerem hergestellt wurde, als der französischen Luxusmarke Louis Vuitton. Expertin Dr. Friederike findet heraus, dass der Koffer bereits um 1900 gefertigt worden ist und lobt deshalb den vorzüglichen Zustand der Antiquität. Besonders toll: An dem Koffer befindet sich noch das Schloss mitsamt Originalschlüssel, was wohl eine echte Rarität sei.

Als Horst nach dem Wunschpreis fragt, legt Verkäufer Felix ordentlich vor: "Es wäre schön, wenn es fünfstellig wird." Mindestens 10.000 Euro möchte der Tischler also haben. Die Expertin schätzt das Stück etwas niedriger, aber immer noch auf stattliche "6.000 bis 8.000 Euro." Horst Lichter freut sich für das Paar und warnt sie davor, beim Verhandeln nicht zu schnell "JA!" zu sagen.

"Grottenschlecht": Bares für Rares-Fans kritisieren vorschnellen Verkäufer

Mit dem wertvollen Koffer im Gepäck geht es für das junge Paar nun in den Händlerraum. Die Profis wittern sofort einen guten Deal, denn sie alle wissen genau, wie wertvoll antike Ware von Louis Vuitton wirklich sein kann.

Das erste Gebot fällt mit 1.500 Euro direkt stattlich aus. In tausender Schritten klettert der Preis in die Höhe. Als das Gebot von 5.250 Euro im Raum steht, will Händler Fabian Kahl wissen, ob das Paar für diesen Preis schon verkaufen würde. Ehemann Felix macht jetzt jedoch einen fatalen Fehler: Er verrät ungefragt den Schätzpreis der Expertin und sendet den Händlern damit ungewollt die Botschaft, dass sich Weiterbieten nicht mehr lohnt. Sofort werden die Gebote zögerlicher, die Händler überbieten sich nur noch in kleinen 10-Euro-Schritten. Für "nur" 5.800 Euro kommt es zum finalen Deal – damit verkauft das Paar 200 Euro unter Schätzpreis und sogar 4.200 Euro unter Wunschpreis. Autsch!

Bares für Rares zeigt den Deal auf YouTube und dort hagelt es heftige Kritik am Verhandlungsgeschick des Verkäufers. Fans zeigen sich in den Kommentaren verwundert, dass Gäste der Show oft zum eigenen Nachteil die Expertise verraten und somit den Preis kleinhalten:

"Wie klein die Schritte auf einmal wurden, nachdem mal wieder unnötig die Expertise genannt wurde. [...] Die Verkäufer checken es einfach nicht."

"Wie kann man so grottenschlecht verhandeln? Die haben es echt nicht anders verdient."

"Wunschpreis: wir hätten schon gerne fünfstellig. Händlerraum: Okay, wir machens für 4200,-€ weniger."



"Leider nicht gut verhandelt, junger Mann"



Oh man! Wie schlecht kann man verhandeln?

