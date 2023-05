Guardians of the Galaxy 3 bei Disney+: Alles zum Streaming-Start der Marvel-Fortsetzung

Wann kommt Guardians of the Galaxy Vol. 3 zu Disney+? Wir haben die wichtigsten Infos, die wir zum Streaming-Start der Marvel-Fortsetzung finden konnten.

Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 läuft aktuell das große Finale von James Gunns Marvel-Trilogie im Kino. Star-Lord und Co. sind zurück auf der großen Leinwand und erleben ein letztes Abenteuer in den unendlichen Weiten des Weltraums. Ob wir das Team nochmal in dieser Zusammensetzung sehen werden, ist fraglich.

Wie alle anderen Filme aus dem Marvel Cinematic Universe wird Guardians of the Galaxy Vol. 3 auch bei Disney+ veröffentlicht. Die große Frage ist nur, wann genau die Fortsetzung bei dem Streaming-Dienst eintrifft. Rückblickend auf die letzten Marvel-Filme lässt sich ein deutliches Muster erkennen. Wir schlüsseln euch die Daten auf.

Wann startet Guardians of the Galaxy 3 bei Disney+?

Das offizielle Startdatum von Guardians of the Galaxy 3 bei Disney+ steht noch nicht fest. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der Film Ende Juli oder Anfang August 2023 bei dem Streaming-Dienst erscheint.

Obwohl einzelne Disney-Filme deutlich schneller zu Disney+ kommen, sollten wir uns bei Guardians of the Galaxy Vol. 3 auf eine Wartezeit von rund drei Monaten einstellen. Der Film hat ein exklusives Kinofenster von 45 Tagen. Darüber hinaus wartete Disney bei den letzten MCU-Filmen zuerst den SVOD-Start ab, bevor Disney+ folgte.



Bei Ant-Man and the Wasp: Quantumania sah das zum Beispiel so aus: Der Film startete in den USA am 17. Februar 2023 im Kino. Ab dem 18. April 2023 war er digital zum Kauf erhältlich. Danach wurde das Startdatum für Disney+ verkündet: der 17. Mai 2023. Damit trifft Quantumania 89 Tage nach seinem Kinostart bei Disney+ ein. Bei Black Panther: Wakanda Forever konnte das gleiche Muster beobachtet werden.

Womöglich erscheint Guardians of the Galaxy 3 in zwei verschiedenen Versionen bei Disney+

Viele Marvel-Filme sind in zwei verschiedenen Versionen bei Disney+ verfügbar. Das könnte auch bei Guardians of the Galaxy Vol. 3 der Fall sein. Auf der einen Seite könnt ihr die ganz normale Kinoversion schauen. Auf der anderen Seite existiert aber auch eine IMAX-Fassung, die euch in bestimmten Szenen deutlich mehr Bild zeigt. Das merkt ihr daran, dass die schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand verschwinden.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

