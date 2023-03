Guardians of the Galaxy 3 bricht Franchise-Rekord: Die Laufzeit des viertlängsten MCU-Films wurde enthüllt

Es gibt erste Hinweise auf die Laufzeit von Guardians of the Galaxy 3. Macht euch auf eine Heul-Orgie gefasst, die so lang wird wie Infinity War und No Way Home.

Wie lang wird der Abschied der Guardians of the Galaxy? Und wie viel Flüssigkeit muss man im Vorfeld zu sich nehmen, um die daraus resultierende Heul-Orgie zu überleben? Einen ersten Hinweis haben wir jetzt, denn es gibt eine Meldung über die Laufzeit von Guardians of the Galaxy Vol. 3 mit Chris Pratt, Dave Bautista und Co.

Die Laufzeit von Guardians of the Galaxy Vol. 3: Das ist bekannt

Angeblich beträgt die Laufzeit von Guardians 3 satte 149 Minuten. Die Meldung geht auf eine Angabe des Portals Atom Tickets zurück (via The Direct ). Die Zahl wurde noch nicht offiziell bestätigt. James Gunn hatte im Vorfeld allerdings angekündigt, dass sein letzter Guardians-Film der längste sein würde.

Wie lang sind die anderen Guardians of the Galaxy-Filme?

Der 2014 erschienene Guardians of the Galaxy ist 122 Minuten lang

Der 2017 veröffentlichte zweite Teil ist 137 Minuten lang

Guardians 3 wäre damit der viertlängste MCU-Film, zwischen Spider-Man: No Way Home und Avengers: Infinity War.

Die längsten MCU-Filme:

Am längsten war bisher Avengers 4: Endgame mit 181 Minuten



Black Panther: Wakanda Forever - 161 Minuten

Eternals - 157 Minuten

Avengers: Infinity War - 149

Spider-Man: No Way Home - 148 Minuten

Fans sollten sich auf einen emotionalen Abschied vorbereiten. James Gunn hat angekündigt, dass ein Teammitglied sterben wird im Abschluss seiner Guardians-Trilogie.

Worum geht's in Guardians of the Galaxy 3?

Peter 'Starlord' Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Rocket Raccoon (im Original gesprochen von Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn) und Groot (Vin Diesel) sind über den Verlust von Gamora (Zoe Saldana) immer noch nicht hinweggekommen. Denn das, was in den Infinity-Kriegen gegen Thanos zurückgekommen ist, ist nicht ihr einstiges Teammitglied.

Nun versuchen die verbliebenen Guardians of the Galaxy, sich an ihr neues Leben auf dem Planeten Knowhere zu gewöhnen. Doch dann meldet sich Rockets Vergangenheit zu Wort und Peter muss seine Team-Kollegen auf eine Mission führen, die bei ihrem Scheitern zur Auflösung ihrer Truppe führen könnte. Dabei hat nicht zuletzt der künstlich erschaffene Bösewicht Adam Warlock (Will Poulter) seine Finger im Spiel.

Guardians of the Galaxy 3 startet am 3. Mai 2023 in den deutschen Kinos.