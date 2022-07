Guardians of the Galaxy 3: Kinostart, Cast und Handlung des großen Marvel-Finales

Mit Guardians of the Galaxy 3 vollendet James Gunn seine Marvel-Trilogie rund um die chaotische Superheldentruppe. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Start, zum Trailer und zum Cast.

Guardians of the Galaxy 3 hat eine extrem holprige Produktionsgeschichte hinter sich, was vor allem an der Kontroverse um Regisseur und Drehbuchautor James Gunn liegt. Jetzt kommt der Film aber definitiv ins Kino – und Gunn nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Wir haben die wichtigsten Infos zur Marvel-Fortsetzung zusammengefasst.

Wann startet Guardians of the Galaxy 3 im Kino?

Guardians of the Galaxy 3 startet am 3. Mai 2023 in den deutschen Kinos. Es ist der insgesamt 32. Film im Marvel Cinematic Universe.

Was ist die Handlung von Guardians of the Galaxy 3?

Konkrete Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass mindestens eine Figur sterben wird. Das hat Gunn bereits vor Beginn der Dreharbeiten verraten. Alles deutet darauf hin, dass wir es mit einem Abschluss der Guardians of the Galaxy-Trilogie zu tun haben. Als großer Gegenspieler trifft Adam Warlock auf. Bei dem Bösewicht handelt es sich um ein künstlich geschaffenes Wesen.

Wer gehört zum Cast von Guardians of the Galaxy?

© Disney Star-Lord und Co. sind bereit für ein neues Abenteuer

Guardians of the Galaxy 3 bringt das gesamte Kernteam der Reihe zurück. Darüber hinaus finden sich aber auch ein paar neue Namen im Cast.

Ist Chris Hemsworth in Guardians of the Galaxy 3 dabei?

Darüber hinaus gehören The Suicide Squad -Star Daniela Melchior und Chukwudi Iwuji zum Cast. Welche Rollen sie genau in Guardians of the Galaxy 3 spielen, wurde allerdings noch nicht enthüllt.

Nachdem sich die Guardians mit Thor in Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame angefreundet haben, stand sofort die Frage im Raum, ob es ein Crossover zwischen den beiden MCU-Reihen geben wird. Ein eigener Film wurde zwar nicht angekündigt. Dafür gastieren die Guardians in Thor 4: Love and Thunder. Ob Marvels Donnergott auch in Guardians of the Galaxy 3 vorbeischaut, ist unklar.

Guardians-Bonus: Neben dem Thor 4-Auftritt sind die Guardians of the Galaxy dieses Jahr noch zwei Mal auf Disney+ vertreten. Auf der einen Seite wäre da die Serie I Am Groot mit Vin Diesel und Bradley Cooper, auf der anderen Seite das Guardians of the Galaxy Holiday Special mit der gesamten Crew.

Was verbirgt sich hinter der James Gunn-Kontroverse?

Im Juli 2017 wurde James Grunn aufgrund von kontroversen Tweets über Pädophilie und Vergewaltigung entlassen, die zu diesem Zeitpunkt über zehn Jahre in der Vergangenheit zurücklagen und von der konservativen Webseite Daily Caller ausgegraben wurden. In einem Statement nahm Gunn die volle Verantwortung für die Tweets auf sich und bezeichnete diese als Fehler.

Zum Weiterlesen: Mehr über die Entlassung von James Gunn bei Guardians 3

Im März 2019 wurde Gaunn wieder als Regisseur und Drehbuchautor zu Guardians of the Galaxy 3 zurückgeholt, nachdem sich viele seiner Kolleg:innen hinter ihn gestellt haben. Zudem gab es Gespräche mit den Verantwortlichen bei Disney (u.a. Co-Chairman Alan Horn und Marvel-Chef Kevin Feige), die seiner Rückkehr grünes Licht gaben.

Wann kommt der Trailer zu Guardians of the Galaxy 3?

Auf den Trailer zu Guardians of the Galaxy 3 müssen wir uns noch gedulden. Die Dreharbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Vorerst gibt es aber noch zwei andere MCU-Filme, die beworben werden wollen: Black Panther: Wakanda Forever und Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Spätestens mit der Ant-Man-Fortsetzung sollte dann aber auch Bildmaterial aus dem neuen Guardians-Film veröffentlicht werden.



