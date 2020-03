Guardians of the Galaxy in Thor 4: Wer oder was ist Alpha Groot?

Groot wird im kommenden Thor 4 dabei sein, laut Vin Diesel als Alpha Groot. Wir spekulieren, was das bedeuten könnte.

Vin Diesel hat zum Kinostart seines neuen Films Bloodshot geplaudert und so einiges über den kommenden Thor 4: Love and Thunder, die Guardians of The Galaxy sowie Groot verraten. Die Guardians werden beim 4. Teil über Odins Sohn auftauchen. Das sei gewiss, aber ob in kurzer oder langer Form müssen wir abwarten.

Zudem sprach Vin Diesel, angesprochen auf seine Figur des Groot im Team der Guardians, einen einfachen Satz gelassen aus, der uns aber in einige Gedankenspiele verwickelte:

Ich habe nur zwei Worte über diese Figur, und es ist "Alpha Groot".

Da hat der Schauspieler den Raum für viel, viel Spekulation bereitet, den die neue Bezeichnung für das Baumwesen von der Spezies Flora colossus lässt so manche Interpretation zu.

Die Evolution von Groot bei den Guardians

Vorgestellt wurde uns der lange, schlange Baum 2014 in Guardians of the Galaxy. Das angeblich 3,79 m große Baumwesen rettete seine Teammitglieder, indem es sich in einen Busch verwandelte und sie vor einer Explosion beschützte. Dabei starb Groot allerdings.

Sein Freund Rocket pflanzte einen Zweig ein, dieser schlug Wurzeln und geboren war das Baby Groot, welches am Ende Drax durch einen Tanz zur Verzweiflung bringt und die sozialen Netzwerke zu überflutete.

© Walt Disney Pictures Groot in Guardians of the Galaxy 2

2017 sahen wir in Guardians of the Galaxy Vol. 2 einen Baby Groot in einer gewichtigen Rolle. Wieder rettet er seine Freunde. Dieses Mal, indem er eine Bombe im Zentrum von Egos "Gehirn" platziert. In der Credit-Szene sehen wir bereits, dass aus dem Baby ein Teenager geworden ist. Teen Groot befindet dort anscheinend in der Pubertät.

Alpha Groot: Stammvater oder Alphatier?

Nähern wir uns den Spekulationen einfach mal durch die Herkunft des Begriffs. Alpha steht zunächst für Anfang. Groot könnte also durch seine Neugeburt seiner Spezies zu einem neuen Anfang verhelfen. Über seine Herkunft und seine Artgenossen ist so gut wie nichts bekannt.

Zudem steht Alpha auch symbolisch für das Höchste, Größte, Beste. Hier kommt der Alpha ins Gespräch, also ein Wesen, welches sich als Ranghöchstes einschätzt. Das kennen wir alle: Groot könnte sich in einer neuen Wachstumsphase befinden und als sich zum Alphatier entwickeln, also sich als dominantes Wesen outen. Im Zusammenspiel mit den Guardians wären damit bestimmt einige Probleme einhergehen.

Sollte sich herausstellen, das Groot zum Alphatier wird, könnte das Raumschiff der Guardians explodieren, denn dann sind einfach zu viele Alphas an Bord: Thor, Star Lord, Rocket und nun auch noch Groot. Aber Alphatier ist nicht per se negativ besetzt. In dieser Hinsicht sind die Geister gespalten:

Negative Bedeutung von Alphatier: Häufig in Zusammenhang mit autoritär, dominant und machthungrig sowie nicht besonders kompromiss- und kooperationsfähig.

Häufig in Zusammenhang mit autoritär, dominant und machthungrig sowie nicht besonders kompromiss- und kooperationsfähig. Positive Bedeutung von Alphatier: Zeigt sich ein Wesen allerdings als sehr selbstbewusst, engagiert und selbstständig, kann es ebenfalls als Alphatier durchgegen.

Wie auch immer sich Groot entwickelt: Wir müssen abwarten, wie Vin Diesels Aussage im kommenden Guardians of the Galaxy 3 umgesetzt ist. Ein Alpha Groot ist aber schon mal richtig spannend. Thor 4: Love and Thunder startet am 28. Oktober 2021 in den deutschen Kinos.

Was sagt ihr zu Alpha Groot? Welche Spekulation über die Figur hättet ihr parat?