Überraschendes Marvel-Crossover: Die Guardians of the Galaxy sind in Thor 4 dabei

Noch bevor der dritte Guardians of the Galaxy-Film in die Kinos kommt, soll die chaotische Heldentruppe zurückkehren - und zwar in Thor 4: Love and Thunder.

Eben erst wurde Christian Bale als Bösewicht in Thor 4: Love and Thunder bestätigt, da erreicht uns die nächste Neuigkeit zur Fortsetzung rund um den von Chris Hemsworth verkörperten Donnergott. Allem Anschein nach dürfen wir uns nicht nur über die Rückkehr von Valkyrie (Tessa Thompson) und Jane Foster (Natalie Portman) freuen, sondern auch ein weiteres Crossover mit den Guardians of the Galaxy.

Die News kommt von Vin Diesel höchstpersönlich, der Groot im Marvel Cinematic Universe seine Stimme leiht. Eigentlich befindet er sich gerade auf Promo-Tour für seinen neuen Film, Bloodshot. Im Zuge eines Interviews mit Comic Book plauderte er dennoch ein bisschen aus dem Nähkästchen und kündigte den Auftritt diverser Guardians-Figuren in Thor 4: Love and Thunder an. Ob er da nicht zu viel verraten hat?

Die Guardians of the Galaxy in Thor 4: Love and Thunder

Zugegeben: Vin Diesel erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Nicht selten kommen die Projekte, von denen er in Interviews schwärmt, nie zustande. Im Fall seiner Guardians of the Galaxy-Ankündigung scheint es jedoch deutlich konkreter zu sein. Im nachfolgenden Video spricht er davon, dass es bereits Gespräche mit Regisseur Taika Waititi gab, die sich um die Integration von ein paar Guardians-Figuren drehten.

Taika Waititi is going to use the Guardians of the Galaxy in Thor 4.



And Groot is evolving.#FirstPrintingpic.twitter.com/iFVZWKBr0J — BD (@BrandonDavisBD) March 9, 2020

Im gleichen Atemzug fügt Vin Diesel hinzu, dass er wohl besser nichts hätte sagen sollen, ehe er beiläufig weitere Informationen zu seinem Charakter einstreut. Nachdem wir Groot zuletzt in Form von Baby Groot und Teen Groot gesehen haben, scheint die nächste Evolutionsstufe - zumindest für Vin Diesel - bereits festzustehen: Alpha Groot ist der mächtige Name, den er im Interview stolz präsentiert.

Es ist schwer zu sagen, was davon wirklich eintreffen wird. Ein Auftritt der Guardians of the Galaxy in Thor 4: Love and Thunder ist aber alles andere als unwahrscheinlich. Ursprünglich gab es Pläne, dass Thor in Guardians of the Galaxy 3 der chaotischen Heldentruppe einen Besuch abstattet, nachdem er diese im Rahmen der Ereignisse von Avengers 3: Infinity War kennenlernte.

© Disney Avengers 4: Endgame

Das Ende von Avengers 4: Endgame ließ die Hoffnung weiter wachsen, als sich Thor mit den Guardians in die unendlichen Weiten des Weltraums verabschiedete. Die perfekte Steilvorlage, an die Taika Waititi nun mit Thor 4: Love and Thunder anschließen kann, nachdem Guardians of the Galaxy 3 verschoben wurde und frühestens 2022 in die Kinos kommt, da James Gunn momentan noch an The Suicide Squad für DC arbeitet.

Auf alle Fälle dürfen wir nun gespannt sein, was wirklich an Vin Diesels Aussage dran ist. An sich scheint die Ankündigung viel zu groß, um sie einfach so nebenbei in einem Bloodshot-Interview durchsickern zu lassen. Fraglich ist außerdem, wie umfangreich der Guardians-Auftritt ausfallen wird und wie viele Mitglieder der Gruppe überhaupt eingeplant sein. Womöglich handelt es sich nur um einen kurzen Cameo.

Thor 4: Love and Thunder startet am 28. Oktober 2021 in den deutschen Kinos.

Wollt ihr die Guardians of the Galaxy in Thor 4: Love and Thunder sehen?