Guardians of the Galaxy-Star bestätigt MCU-Ausstieg nach Teil 3: "Es war nicht immer angenehm"

Im Zuge von Guardians of the Galaxy 3 erwartet uns dieses Jahr ein besonderes Marvel-Finale. Damit verbunden ist auch der Ausstieg von mindestens einem Star: Dave Bautista.

Mit Guardians of the Galaxy 3 endet dieses Jahr eine Marvel-Reise, die 2014 ihren Anfang nahm. Bevor er sich endgültig seinen neuen Aufgaben als DC-Chef widmet, kehrt James Gunn ein letztes Mal ins Marvel Cinematic Universe zurück, um den Guardians ein emotionales Finale zu bescheren. Es ist nicht der einzige Abschied.

Auch Schauspieler Dave Bautista wird nach Guardians of the Galaxy 3 nicht mehr im MCU zu sehen sein. In einem großen Interview mit GQ spricht er über seinen Marvel-Ausstieg und blickt auf seine Zeit als Drax the Destroyer zurück. Obwohl er die Rolle liebt, ist er erleichtert, dass sich dieser Abschnitt seiner Karriere nun dem Ende neigt.

Guardians of the Galaxy 3 markiert Dave Bautistas letzten Marvel-Auftritt als Drax

Obwohl Drax eine wichtige Rolle in seiner Filmographie ist, signalisiert Bautista eindeutig, dass er sich als Schauspieler in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat und in Zukunft neue Herausforderungen annehmen will.

Es war nicht immer angenehm. Tatsächlich war es ziemlich anstregend, die Rolle zu spielen. Der Make-up-Prozess hat mich fertiggemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich will, dass Drax mein Vermächtnis wird – es ist eine alberne Rolle und ich will mehr dramatische Sachen machen.

Darüber hinaus zeigt sich Bautista enttäuscht davon, wie Marvel mit Drax umgegangen ist. Seiner Meinung nach wurde das Potential der Figur nicht ausgeschöpft.

Ich wünschte wirklich, sie hätten mehr in Drax investiert. Ich denke, dass man mit Drax deutlich mehr erzählen kann. Er hat eine sehr spannende Hintergrundgeschichte, aber die wollten sie nicht erforschen.

Sicherlich ist dieser Frust auch ein Grund, warum Bautista nach Guardians of the Galaxy 3 dem MCU den Rücken kehrt. Böses Blut hat es allerdings nicht gegeben.

Das soll kein Seitenhieb gegen Marvel sein. Sie haben ihren Plan festgelegt und ich verstehe, worauf sie sich konzentriert haben. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie mit Drax eine große Chance vertan haben.

Anstelle immer nur den verplanten Sidekick zu spielen, wollte Bautista mehr von Drax' emotionaler Seite erforschen und den Charakter dadurch komplexer und facettenreicher gestalten. Wie die Geschichte von Drax und den Guardians zu Ende geht, erfahren wir am 3. Mai 2023, wenn der dritte Teil der Marvel-Reihe ins Kino kommt.

Seid ihr bereit, euch von Drax zu verabschieden?