Gute Nachricht für Babylon Berlin Staffel 5: Liv Lisa Fries sagt, wann die neuen Folgen gedreht werden sollen

Nachdem Sky viele Original-Produktionen abgesetzt hat, ist es still um die Zukunft von Babylon Berlin geworden. Hauptdarstellerin Liv Lisa Fries hat jetzt ein optimistisches Update zu Staffel 5 geäußert.

Seit der 4. Staffel steht Babylon Berlin vor einer neuen Herausforderung. Bisher war Sky Deutschland als Produzent mitverantwortlich für die beliebte Serie. Ende Juni 2023 wurde dann verkündet, dass der Sender von nun an keine fiktionalen Serien mehr produzieren wird. Auch wenn Babylon Berlin dadurch nicht abgesetzt wurde, ist Sky nicht mehr an der Zukunft der Serie beteiligt.

Seit dem Ende von Staffel 4 ist es zuletzt ruhig um Babylon Berlin geworden. Jetzt ist aber eine neue Aussage von Hauptdarstellerin Liv Lisa Fries aufgetaucht, die viel Hoffnung für Staffel 5 macht.

Babylon Berlin-Star spricht über geplanten Dreh für neue Folgen

Wie Deadline vorab berichtet, hat die Schauspielerin in einem Interview mit dem Branchenmagazin über ihren Drehplan für die 5. Staffel Babylon Berlin gesprochen. Laut Fries sollen die neuen Folgen noch dieses Jahr gedreht werden:

Ende dieses Jahres werden wir die letzte Staffel von Babylon Berlin drehen. Es ist noch im finanziellen Prozess, aber sie schreiben. Geld ist noch ein Problem, aber mein Terminplan sieht vor, es später in diesem Jahr zu drehen.

X Filme Creative Pool, ARD Degeto, WDR, Sky, Beta Film Liv Lisa Fries in Babylon Berlin

Deadline hat sich auch mit der amerikanischen Produktionsfirma Beta Film in Kontakt gesetzt, die keinen konkreten Zeitplan für Babylon Berlin Staffel 5 bestätigen konnte. Die neuen Folgen sollen sich aber gerade schon in Entwicklung befinden und Tom Tykwer & Co. arbeiten anscheinend an den Drehbüchern.

Wann erscheint Babylon Berlin Staffel 5?

Babylon Berlin geht also sicher weiter und so wie es aussieht, könnten die neuen Folgen dann ab Ende 2024 gedreht werden. Ein Starttermin irgendwann 2025 ist danach wahrscheinlich, aber noch nicht garantiert.

Die bisherigen 4 Staffeln Babylon Berlin könnt ihr jederzeit in der ARD-Mediathek streamen.

