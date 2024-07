Gute Nachricht für Cobra Kai-Fans: Staffel 6, Teil 2 startet früher bei Netflix als gedacht

Gestern startete der erste Teil der 6. Staffel von Cobra Kai bei Netflix. Falls ihr euch fragt, wann Teil 2 eintrifft, haben wir gute Neuigkeiten: Netflix hat den Start vorverlegt.

Eines der größten Netflix-Events der vergangenen Jahre startete gestern. Die Rede ist von der 6. Staffel von Cobra Kai, die den Karate Kid-Ableger offiziell zu einem Ende führen wird. Für das Dojo-Finale hat sich der Streaming-Dienst eine besondere Veröffentlichung ausgedacht: Das letzte Cobra Kai-Kapitel kommt in drei Teilen.

Seit Mittwoch könnt ihr den ersten Teil streamen. Er setzt sich aus insgesamt fünf Episoden zusammen und bringt neben den Hauptfiguren Johnny (William Zabka) und Daniel (Ralph Macchio) auch Bösewicht Kreese (Martin Kove) zurück. Doch wann geht die Geschichte weiter? Netflix hat soeben ein neues Startdatum für Teil 2 enthüllt.

Zwei Wochen früher als geplant: Neues Startdatum für Cobra Kai Staffel 6, Teil 2 bei Netflix

Laut dem ursprünglichen Plan hätte der zweite Teil der 6. Staffel erst am 28. November 2024 seine Premiere feiern sollen. Damit Fans nicht so lange warten müssen, wurde der Start zwei Wochen vorgezogen, sodass die nächsten fünf Episoden am 15. November 2024 online gehen, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet.

Eine Sache hat Netflix aber immer noch nicht verraten.

Hier könnt ihr den Trailer zum Cobra Kai-Finale schauen:

Wann trifft der dritte Teil der 6. Staffel von Cobra Kai bei Netflix ein? Hier hüllt sich der Streamer nach wie vor in Schweigen und will keine konkrete Ansage machen. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass Cobra Kai dieses Jahr nicht mehr zu Ende geht. Teil 6 des Mega-Finales erscheint erst 2026 bei Netflix. Das genaue Datum ist noch offen.

Das Ende von Cobra Kai bei Netflix bedeutet nicht, dass wir nie wieder in die Welt von Karate Kid zurückkehren werden. Im Gegenteil: Der nächste Kinofilm befindet sich bereits in Produktion. Ralph Macchio kehrt als Daniel LaRusso zurück, während wir uns ebenfalls auf ein Wiedersehen mit Jackie Chans Mr. Han aus dem Karate Kid-Film von 2010 freuen dürfen. Der aktuell anvisierte Kinostart ist der 29. Mai 2025.