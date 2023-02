Gute Nachrichten für The Boys-Fans: Das blutig klingende Staffel 4-Finale soll nicht das Ende sein

The Boys Staffel 4 wird gerade gedreht. Macher Eric Kripke beruhigte nun aufgebrachte Fans der Amazon-Serie. Das Staffel-Finale ist noch nicht das Ende.

Nach dem blutigen Staffel 4-Finale von The Boys auf Amazon kommt noch mehr

The Boys ist einzigartig blutiger, in jeder Hinsicht grenzüberschreitender Superhelden-Spaß, der Marvel und Co. zeigt, wie man es richtig macht. Kein Wunder, dass Fans der Amazon-Serie ihr Ende fürchten. Macher Eric Kripke glättete die Wogen und

Auf Twitter erklärte er:

Ich [drehe] gerade das Staffel 4-Finale. Damit meine ich nicht das Serien-Finale, da kommt noch mehr! Staffel 4 erscheint...irgendwann in der Zukunft.

Damit deutet Kripke Staffel 5 zwar stark an, könnte damit aber auch andere Fortführungen meinen. Tatsache ist, dass The Boys nach wie vor eine rege Fangemeinde besitzt, die Amazon Prime Video pro Staffel gute Zahlen bescheren dürfte. Darüber hinaus ist eine 5. Staffel aber nicht offiziell bestätigt. Ihr Erscheinen wird an den Erfolg des Vorgängers geknüpft sein.

Wann kommt The Boys Staffel 4 zu Amazon Prime Video?

Wie Kripke schon in flapsigem Tonfall andeutet, gibt es für Staffel 4 momentan noch kein Veröffentlichungsdatum. Einzig der Name der finalen The Boys-Episode ist bekannt und deutet ein Blutbad an. Wir rechnen frühestens Ende 2023 mit dem Start.

