Gute Sci-Fi-Serien bei Amazon Prime: Mit The Expanse & The Orville werdet ihr glücklich

Ein gutes Science Fiction-Serien-Wochenende geht auch im Sommer. Wir haben für euch einige starke Tipps bei Amazon Prime in der Flatrate.

Im Jahr der Corona-Krise ist Science Fiction angesagt. Jedenfalls sehen wir, dass dieses Genre bei euch besondere Aufmerksamkeit erregt. Deshalb haben wir für euch eine Liste von 15 Sci-Fi-Serien, die auf Amazon Prime in der Flat verfügbar sind.

Jeff Bezos, der Gründer und CEO von Amazon, ist bekennender Science-Fiction-Fan. Er selbst bezeichnet sich als Hardcore-Trekkie und schwärmte schon desöfteren von Star Trek. Gäbe es dieses Universum in Buch, Serie und Film nicht, dann wäre er wahrscheinlich nicht zu dem geworden, der er ist. (via Geeks Guide Show )

Reist also mit unseren Sci-Fi-Serien-Empfehlungen auf andere Planeten, erlebt Abenteuer in virtuellen Welten, freundet euch mit außerirdischen sowie künstlichen Wesen an und/oder entdeckt Verschwörungen, die die Zukunft der Menschheit, vielleicht sogar der ganzen Galaxie verändern. Science Fiction zeigt uns unseren aktuellen Stand der Dinge, unsere Vorstellungen über die Zukunft sind dabei enorm geprägt durch die aktuellen Erfahrungen.

Was sagt ihr zu der Liste der 15 Sci-Fi-Serien bei Amazon Prime? Habt ihr noch andere Empfehlungen für die Moviepiloten?