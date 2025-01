"Habe das Drehbuch nicht verstanden": Mark Wahlberg lehnte einen der besten Sci-Fi-Blockbuster der letzten 20 Jahre ab

Mark Wahlberg hat in seiner Schauspielkarriere in einigen Science-Fiction-Filmen mitgespielt. Den Auftakt einer neuen Sci-Fi-Reihe lehnte er jedoch aus einem konkreten Grund ab. Danach hat er es bereut.

Mit Filmrollen in Blockbustern wie Transformers 4 und 5 und Planet der Affen (2001) hat Mark Wahlberg schon seine Spuren im Sci-Fi-Genre hinterlassen. Fast wäre es vor über 15 Jahren zu einem weiteren Genre-Meilenstein in der Karriere des Stars gekommen. Wahlberg lehnte das Drehbuch zu dem starken Blockbuster jedoch ab und bereute seine Entscheidung später stark.

Mark Wahlberg fand Drehbuch zu J.J. Abrams' Star Trek-Reboot zu verwirrend

Wie der Schauspieler laut CBS News 2013 im Total Film-Interview erklärte, bekam er damals das Drehbuch für Abrams' Star Trek in die Hände. Viel anfangen konnte er damit aber nicht:

Ich habe versucht, das Drehbuch zu lesen. Ich habe die Worte oder den Dialog oder irgendetwas anderes nicht verstanden.

Als der Sci-Fi-Neustart 2009 dann in die Kinos kam und Wahlberg ihn sah, ärgerte er sich:

Dann habe ich den Film gesehen. Ich dachte: 'Heilige Sche**e, [Abrams] hat einen tollen Job gemacht.'

Schaut hier mal wieder den Trailer zu Abrams' Star Trek:

Star Trek - Trailer (Deutsch) HD

Im Film hätte Wahlberg die Rolle von Captain Kirks Vater spielen sollen. Viel Screentime hätte er dadurch sowieso nicht gehabt. Abrams' Sci-Fi-Reboot wurde an den weltweiten Kinokassen zum Erfolg , der mit Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond zwei Fortsetzungen nach sich zog.

Wie steht es um Star Trek 4 aus dem Reboot-Universum?

Seit dem letzten Teil der Reihe, der mittlerweile fast 10 Jahre zurückliegt, ist eine weitere Star Trek-Fortsetzung in der Produktionshölle versunken. Zu einem vierten Teil mit der Crew rund um Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) und Uhura (Zoe Saldana) gab es immer wieder Pläne, die dann aber wieder verworfen wurden.

Zuletzt kam X-Men-Drehbuchautor Simon Kinberg Mitte 2024 an Bord, um einem weiteren Film der Sci-Fi-Reihe neues Leben einzuhauchen. Auf konkrete Infos zu dem Projekt warten Fans seitdem aber wieder vergeblich.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form auch bei unserer internationalen Schwesternseite SensaCine erschienen.