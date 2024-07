Star Trek 4 kommt nach 4 Fehlzündungen doch noch: Alle Infos zur Sci-Fi-Fortsetzung mit Chris Pine und seiner Crew

Um die alternative Star Trek-Erzählung der sogenannten Kelvin-Timeline ist es seit Star Trek Beyond von 2016 still geworden. Mittlerweile ist Star Trek 4 aber in der Mache – und hier findet ihr alle Infos zum Film.

"Machen sie es so!", rufen Fans der alternativen Enterprise-Crew ungeduldig den Producern von Paramount zu. Und das schon seit 2016, als der dritte und bisher letzte Film aus der Kelvin-Zeitline von Star Trek erschien.

Nach mehreren Fehlzündungen ist es nun so weit: Star Trek 4 ist in Arbeit. In der Zeit bis zum Filmstart gibt es hier alle Infos zu:

Kinostart

Filmtitel

Handlung

Besetzung und Kreative

4 verworfene Pläne für den Film

Wann kommt Star Trek 4 ins Kino?

Der vierte Film der Kelvin-Zeitlinie hat aktuell kein offizielles Startdatum. Das war nicht immer so: Frühere Ansätze hatten bereits Starttermine, die mittlerweile in der Vergangenheit liegen. Ohne Zeitreise wird das also nichts mehr. Wir gehen nicht vor 2026 von einer Veröffentlichung aus, mit großer Wahrscheinlichkeit liegt sie deutlich später.

Ein anderer Star Trek-Film, der noch weiter in die Vergangenheit des Franchise blickt, wurde ebenfalls angekündigt.

Paramount Die Star Trek-Crew der Kelvin-Timeline

Hat Star Trek 4 einen offiziellen Titel?

Nein, die Kelvin-Fortsetzung hat noch keinen offiziellen Filmtitel. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der numerische Arbeitstitel nur ein Platzhalter. Allein schon, weil die meisten Trekkies beim Stichwort Star Trek 4 eher an Star Trek IV - Zurück in die Gegenwart denken. Alle vorigen Fortsetzung der Reihe hatten auch keine Zahlen im Titel:

Wovon wird Star Trek 4 handeln?

Die Handlung von Star Trek 4 wird derzeit noch von einem Paramount-Kraftfeld isoliert. Es steht allerdings schon fest, dass es sich bei dem vierten Film um das letzte Abenteuer der alternativen Crew des Raumschiffs Enterprise handeln wird.

Wer gehört zum Cast und wer ist Teil des Kreativ-Teams?

Bisher sind keine Cast-Besetzungen offiziell bestätigt. Zurückerwartet wird die Hauptbesetzung der USS Enterprise-Crew:

Nicht mehr an Bord ist traurigerweise Anton Yelchin als Pavel Chekov. Der Schauspieler verstarb nur einen Monat vor dem Filmstart von Star Trek Beyond bei einem tragischen Verkehrsunfall.

Steve Yockey (The Flight Attendant) sitzt laut Variety am Drehbuch für Star Trek 4. Eine Person für den Regie-Kapitänssessel wurde noch nicht in den Dienst berufen. Zumindest keine, die aktuell noch darauf sitzt. Produziert wird das Ganze wie immer von Paramount und J.J. Abrams' Produktionsfirma Bad Robot.

Paramount Key Art zu Star Trek Beyond

Die mittlerweile gestrichenen Pläne für Star Trek 4

Die in der Zwischenzeit desintegrierten Pläne für die langersehnte Star Trek-Fortsetzung häufen sich so sehr, dass Filmstar Pine die Reihe schon als "verflucht" bezeichnete.

Ansatz 1: S.J. Clarkson (Madame Web) sollte ein Drehbuch von J.D. Payne und Patrick McKay umsetzen, die mittlerweile Showrunner der Herr der Ringe-Serie sind. Es hätte den von Chris Hemsworth gespielten George Kirk zurückgebracht.

Ansatz 2: Quentin Tarantino kam mit einer eigenen Idee auf Paramount zu, der vielleicht sogar das erste FSK 18-Trek geworden wäre. Mark L. Smith, Lindsey Beer, Drew Pearce und Megan Amram würden für einen Writers' Room angeheuert.

Ansatz 3: Fargo-Schöpfer Noah Hawley sollte als Autor und Drehbuchautor seine eigene Idee Umsetzen, ehe Paramount Pictures mit Emma Watts eine neue Präsidentin bekam, die andere Vorstellungen hatte.

Ansatz 4: WandaVision-Regisseur Matt Shakman erbte ein von Lindsay Beer und Geneva Robertson-Dworet geschriebenes Drehbuch, das von Josh Friedman und Cameron Squires umgeschrieben wurde. Shakman gab das Kommando im August 2022 auf.