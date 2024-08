"Habe nichts dagegen, ihn fertig zu machen": George Clooney ist sauer auf Quentin Tarantino und den Grund wird jeder verstehen

George Clooney musste kürzlich harsche Kritik von Kultregisseur Quentin Tarantino einstecken. Der Ocean's Eleven-Star ist daraufhin laut eigener Aussage "gereizt".

Quentin Tarantino und George Clooney verbindet eine Geschichte, die fast 30 Jahre zurückgeht. 1996 waren die beiden gemeinsam in dem Vampir-Slasher From Dusk Till Dawn zu sehen, zu dem der Kultregisseur auch das Drehbuch beisteuerte. Mittlerweile scheint Tarantino jedoch nicht mehr allzu gut auf seinen ehemaligen Co-Star zu sprechen zu sein, denn mit kürzlichen Aussagen traf er bei Clooney einen wunden Punkt.

"Okay, verpiss dich": George Clooney ist von Quentin Tarantino gekränkt

In einer Coverstory zu seinem neuesten Film Wolfs, in welchem er an der Seite von Brad Pitt zu sehen ist, sprach George Clooney mit GQ über Quentin Tarantino. Dabei kam der Schauspieler auf die Aussagen des Regisseurs über Filmstars von heute zu sprechen:

Quentin hat kürzlich einige Scheiße über mich erzählt, also bin ich gerade etwas gereizt, was ihn betrifft. Er hat ein Interview gegeben, in dem er Filmstars benannt hat und über Brad [Pitt] und jemand anderen geredet. Dann hat der Interviewer gefragt, 'Was ist mit George?' Und Tarantino meinte, 'Er ist kein Filmstar.' Und dann hat er ernsthaft etwas gesagt wie 'Nenn mir einen Film, den er seit dem Millenium gemacht hat.' Und ich dachte mir nur, 'Seit dem Millenium? Das ist ungefähr meine komplette Karriere!'

Offenbar sind Tarantino dabei zahlreiche Filme der Coen-Brüder und die komplette Ocean's Eleven-Reihe entfallen. Daher hält George Clooney nun mit einer Meinung über den Once Upon a Time in Hollywood-Regisseur ebenfalls nicht hinterm Berg:

Also denke ich mir jetzt, okay, Mann, verpiss dich. Ich habe nichts dagegen, ihn fertig zu machen.

Schaut hier den Trailer zu Wolfs mit George Clooney und Brad Pitt:

Wolfs - Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt der Action-Thriller Wolfs mit George Clooney?

Ob es George Clooney schafft, mit seinem nächsten Film wieder Tarantinos Aufmerksamkeit einzufangen, bleibt vorerst abzuwarten. Der Action-Thriller Wolfs feiert in wenigen Wochen seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig. In Deutschland sollte der Streifen ursprünglich am 19. September 2024 in ausgewählte Kinos kommen, hat jetzt aktuell aber vorerst doch wieder nur einen Streaming-Start am 27. September 2024 bei Apple TV+.