Härter als The Boys: Heftige Superhelden-Serie ist bei Amazon Prime mit 3 neuen Folgen auf einmal zurück

Heute geht Amazons beliebte Superheldenserie Invincible mit Staffel 3 weiter. Fans der brutalen The Boys-Alternative können sich direkt auf drei neue Folgen freuen.

Amazon hat sich in den letzten Jahren als erste Anlaufstelle für Fans subversiver Superheldenserien etabliert. Während The Boys zu den größten Hits von Prime Video zählt, konnte sich Invincible als spannende Alternative und epische Superhelden-Erzählung behaupten, die in ihren animierten Gewaltspitzen stellenweise noch härter als The Boys ist.

Am heutigen 6. Februar 2025 geht Invincible bei Prime Video * endlich in die 3. Runde. Nachdem Fans wieder lange warten mussten, ehe die Geschichte des jungen Superhelden Mark Grayson fortgesetzt wird, gibt es zum Auftakt direkt drei neue Folgen am Stück. 2,5 Stunden brutales Superhelden-Inferno könnt ihr ab sofort streamen.

Invincible wird mit Staffel 3 bei Amazon Prime noch düsterer

Mit der 3. Staffel schlägt Invincible nach Marks brutalem Kampf gegen den Multiversums-Schurken Angstrom Levy noch düstere Töne an als zuvor. Die Bedrohung einer bevorstehenden Invasion der Viltrumiten lässt die Global Defense Agency drastische Maßnahmen ergreifen, die Marks Vertrauen in Cecil Stedman und die Regierung erschüttern.

Darüber hinaus wird Marks kleiner Alien-Bruder Oliver mit jedem Tag älter und entwickelt schon bald eigene Kräfte. Dabei wird Invincible stärker denn je mit den Grenzen seiner Moral und Verantwortung konfrontiert. Zwischen Superheld und Bösewicht liegt nämlich nur ein schmaler Grat. Oder wie GDA-Chef Cecil es beschreibt: "Wir können die Guten sein, oder wir können die sein, die die Welt retten. Wir können nicht beides sein."

Schaut hier den Trailer zu Invincible Staffel 3:

Invincible - S03 Trailer (Deutsch) HD

Im Gegensatz zu den vorherigen Seasons ist Staffel 3 von Invincible noch episodischer als bisher und setzt in den acht neuen Folgen vor allem auf spannende Weiterentwicklungen der Charaktere, neue Bösewichte und natürlich wieder extrem brutale Superhelden-Kämpfe. So wurden gleich zwei der drei neuen Episoden von Amazon mit einer Altersempfehlung ab 18 Jahren versehen.

Von der Moviepilot-Community erhielt Invincible eine Wertung von 8.1 Punkten bei über 640 Stimmen und liegt damit nur knapp hinter dem Amazon-Hit The Boys, der auf eine durchschnittliche Bewertung von 8.2 Punkten kommt.

Die Sendetermine von Invincible Staffel 3 bei Amazon Prime Video im Überblick

Insgesamt acht Folgen umfasst die neue Staffel von Invincible. Nach einem dreifachen Auftakt wird der Rest der Season wöchentlich bei Prime Video veröffentlicht. Neue Episoden stehen am Veröffentlichungstag jeweils ab 9:00 Uhr zum Abruf bereit.

Folge 1 : Jetzt lachst du nicht mehr! - 6. Februar 2025

: Jetzt lachst du nicht mehr! - 6. Februar 2025 Folge 2 : Ein Pakt mit dem Teufel - 6. Februar 2025

: Ein Pakt mit dem Teufel - 6. Februar 2025 Folge 3 : Du willst ein richtiges Kostüm, stimmt's? - 6. Februar 2025

: Du willst ein richtiges Kostüm, stimmt's? - 6. Februar 2025 Folge 4 : Du warst mein Held - 13. Februar

: Du warst mein Held - 13. Februar Folge 5 : Das sollte einfach sein- 20. Februar

: Das sollte einfach sein- 20. Februar Folge 6 : Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut - 27. Februar

: Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut - 27. Februar Folge 7 : Was habe ich nur getan? - 6. März

: Was habe ich nur getan? - 6. März Folge 8: TBA - 13. März

Nach Staffel 3 ist die Geschichte von Invincible noch längst nicht vorbei. Amazon hat bereits eine 4. Staffel in Auftrag gegeben, die sich aktuell in der Entwicklung befindet und voraussichtlich 2026 bei Prime Video an den Start geht.

