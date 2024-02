Härter als The Boys: Verdorbenste Superhelden-Serie kehrt bei Prime zurück und schon im Trailer werden erste Knochen gebrochen

Die Superhelden-Serie The Boys schockiert regelmäßig mit ihrer Abgründigkeit bei Amazon Prime. Noch härter ist aber eine andere Geschichte, die in wenigen Wochen fortgesetzt wird.

Nicht nur Marvel und DC dominieren das Superhelden-Genre. Auch Amazon Prime Video konnte sich in den vergangenen Jahren als ernsthafte Anlaufstelle in diesem Bereich etablieren, allen voran mit der ruppigen Satire The Boys. Hier ist schwer zu sagen, wer wirklich gut und wer böse ist. Alle Figuren besitzen fragliche Facetten.

The Boys ist allerdings nicht die einzige abgründige Superhelden-Serie im Streaming-Angebot von Amazon. Seit 2021 gehört auch Invincible dazu, die mit brutalen Bildern aufwartet. Obgleich Invincible im Animationsgewand daherkommt: In puncto Härte und freche Sprüche braucht sich die Serie nicht vor The Boys zu verstecken.

The Boys-Ersatz: Invincible Staffel 2 geht bei Amazon Prime weiter und der Trailer sieht jetzt schon deftig aus

Nun gibt es einen neuen Trailer zu Fortsetzung der Geschichte. Die 2. Staffel von Invincible startete bereits im November 2023. Nach vier Episoden war allerdings schon Schluss und der titelgebende Superheld, im Original gesprochen von The Walking Dead-Star Steven Yeun, verabschiedete sich in die Winterpause. Jetzt folgt Nachschub.

Hier könnt ihr den Trailer zur Invincible Staffel 2, Teil 2 schauen:

Invincible - S02 Part 2 Trailer (Deutsch) HD

In wenigen Wochen kehrt Invincible bei Amazon zurück. Das verkündet der actiongeladene Trailer zur zweiten Hälfte der 2. Staffel. Nachfolgend findet ihr die Veröffentlichungstermine im Überblick. Insgesamt vier weitere Episoden erwarten uns.

Staffel 2, Folge 5 erscheint am 14. März 2024

Staffel 2, Folge 6 erscheint am 21. März 2024

Staffel 2, Folge 7 erscheint am 28. März 2024

Staffel 2, Folge 8 erscheint am 4. April 2024

Hier könnt ihr Invincible bei Amazon schauen *

Eine 3. Staffel von Invincible ist bereits in Arbeit. Mit Invincible: Atom Eve wurde letztes Jahr auch ein knapp einstündiges Special veröffentlicht, das die Vorgeschichte der Superheldin Samantha Eve "Sam" Wilkins aka Atom Eve aka Phase One erzählt.

Noch mehr Serien-Tipps bei Amazon, Netflix und Co.

Invincible ist nicht die einzige spannende Serie, die uns demnächst mit neuen Episoden beehrt. In dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber stellen wir euch die interessantesten Serienstarts im Februar 2024 vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im Februar nicht nur die packende Neuverfilmung eines Samurai-Abenteuers, sondern auch eine heiß erwartete Fantasy-Serie von Netflix und die The Walking Dead-Rückkehr von Rick Grimes.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.