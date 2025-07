Härter als The Boys: Zukunft von gefeierter Superhelden-Serie bei Amazon Prime ist gesichert

The Boys ist eines der großen Aushängeschilder von Amazon Prime. Im Angebot des Streamers befindet sich jedoch noch eine deutlich härtere Superhelden-Serie. Deren Zukunft wurde soeben gesichert.

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Ende von The Boys zu. Die Dreharbeiten zur finalen Staffel der düsteren Superhelden-Satire sind bereits abgeschlossen. Nun warten wir gespannt auf die Veröffentlichung der letzten Episoden von The Boys. Wenn ihr auf harte Superheldenkost steht, gibt es jedoch den perfekten Ersatz.

Bereits 2021 ging bei Amazon Prime Invincible an den Start. Auch wenn es sich hierbei um eine Animationsserie handelt, steht diese in puncto Brutalität The Boys keineswegs nach, im Gegenteil. Drei extrem blutrünstige Staffeln wurden bereits veröffentlicht. Die 4. Staffel befindet sich in Produktion. Und die nächste Runde ist auch schon sicher.

The Boys-Ersatz: Amazon Prime bestellt Invincible Staffel 5

Wie Variety berichtet, hat Amazon Prime eine vorzeitige Verlängerung der beliebten wie abgründigen Serie ausgesprochen. Die 5. Staffel von Invincible kommt offiziell. Darüber hinaus gibt es einen Neuzugang im Cast zu verkünden: Der aus der Agentenserie The Americans bekannte Matthew Rhys schließt sich dem Blutvergießen an.

Hier könnt ihr den jüngsten Trailer zu Invincible schauen:

Invincible - S02 Part 2 Trailer (Deutsch) HD

Rhys wird tatsächlich schon in der 4. Staffel von Invincible zu hören sein. Welcher Figur er seine Stimme leiht, ist allerdings noch nicht bekannt. Es könnte sich um einen in den Comics von Robert Kirkman etablierten Charakter handeln – oder einen, der extra für die Serienumsetzung neu erfunden wurde. Beides ist aktuell möglich.

Fans dürfen sich vorerst über das Casting und die Verlängerung freuen. Wer Invincible schon länger verfolgt, sollte allerdings nicht allzu überrascht über die frühe Staffel 5-Bestellung sein. Schon Staffel 4 wurde vor der Premiere von Staffel 3 in Auftrag gegeben. Invincible ist für Amazon Prime offenbar nach wie vor ein Erfolgsprojekt.

Zum Weiterlesen: Karl Urban nimmt Abschied von The Boys

Wann startet Invincible Staffel 5 bei Amazon Prime?

Amazon Prime hat bislang kein festes Startdatum für die 5. Staffel von Invincible festgelegt. Da die 3. Staffel erst im März zu Ende gegangen ist, gehen wir davon aus, dass 2026 die acht Folgen der 4. Staffel auf der Plattform des Streaming-Diensts veröffentlicht werden. Die 5. Staffel dürfte somit vermutlich eher 2027 eintreffen.