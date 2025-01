"Hätte nicht besser enden können": Stranger Things-Star teast emotionales Staffel 5-Finale

Staffel 5 von Stranger Things wird die Netflix-Serie dieses Jahr abschließen. Finn Wolfhard erklärte nun, wie sich der finale Dreh nach 10 Jahren für ihn anfühlte.

Fast 10 Jahre nachdem die 1. Staffel von Stranger Things auf Netflix gestartet ist, wird die Mystery-Serie noch dieses Jahr ihre finale Season auf dem Streamer debütieren. Für die ehemaligen Kinderdarsteller:innen um Millie Bobby Brown und Finn Wolfhard geht damit eine Ära zu Ende, in der sie vor und hinter der Kamera erwachsen geworden sind. Wolfhard erklärte nun in einem Interview, wie sich der Abschied für ihn anfühlte.

"Toy Story 3-Moment": Für Finn Wofhard geht mit Stranger Things Staffel 5 eine Ära zu Ende

So verriet der Mike-Darsteller in einem Interview mit Variety im Rahmen der Pressetour zu seinem neuen Film The Legend of Ochi, dass der letzte Stranger Things-Drehtag ihn schwer getroffen habe:

Es war natürlich unglaublich emotional. Das waren die letzten 10 Jahre meines Lebens. Auch für die Serienschöpfer, die Duffer Brüder, die angefangen haben, als sie 30 waren und jetzt sind sie 40. Alle hatten eine lange Reise und haben sie zusammen geteilt. Meine ganze Kindheit habe ich dort verbracht. Es war wie der Toy Story 3-Moment, als die Spielzeuge zurückgelassen werden. Es war wirklich etwas besonderes.

Gleichzeitig sei Wolfhard stolz auf das Endprodukt, das nach dem einjährigen Dreh für Staffel 5 herausgekommen ist:

Wir hatten ein langes Jahr. Wir haben es wie Herr der Ringe gedreht, mit einem einjährigen Dreh. Es war ein toller Weg, das abzuschließen, und sehr intensiv. Ich habe das Gefühl, es hätte nicht besser enden können.

Schaut hier ein Behind the Scenes-Video zu Stranger Things Staffel 5:

Stranger Things - S05 Featurette Behind the Scenes (English) HD

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Die Dreharbeiten zu Stranger Things Staffel 5 wurden am 8. Januar 2024 aufgenommen und im Dezember 2024 beendet. Somit umfassten diese wie von Wolfhard beschrieben beinahe ein komplettes Jahr. Der Vergleich zu Peter Jacksons Herr der Ringe-Dreh liegt somit nahe – stimmt jedoch nicht ganz. Die Fantasy-Trilogie wurde tatsächlich für 438 Tage in Neuseeland gedreht, also etwa ein Jahr und zweieinhalb Monate.

Die finale Season von Stranger Things wird irgendwann im Jahresverlauf 2025 auf Netflix erscheinen. Wenngleich Fans vor kurzem herausgefunden haben wollen, dass Staffel 5 pünktlich zu Thanksgiving am 27. November 2025 auf dem Streamer debütieren könnte, ist dieses Gerücht zunächst noch mit Vorsicht zu genießen. Ein Release-Datum innerhalb der zweiten Jahreshälfte scheint jedoch wahrscheinlich. Staffel 5 umfasst acht Episoden.

Alles, was ihr zu Stranger Things Staffel 5 wissen müsst, könnt ihr bis dahin hier nachlesen. Und wenn ihr wissen wollt, welche Serien-Highlights euch dieses Jahr noch erwarten, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.