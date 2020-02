Harley Quinn-Überraschung nach schwachem Start: Birds of Prey ändert Titel

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn startete im Vergleich mit anderen DC-Filmen enttäuschend. Liegt es am komplizierten Titel? Der wurde nun offenbar geändert.

Der Harley Quinn-Film ist ein Film über Harley Quinn, ihre Emanzipation vom Joker und auch über die Entstehung der Gang Birds of Prey. Und weil es um so viele Dinge auf einmal geht, heißt der neue DC-Film bisher Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn.

Dieses etwas komplizierte Gebilde vergräbt natürlich die Hauptattraktion des Films und die einzige bereits bekannte Figur, die die Leute in die Kinosäle zieht: Margot Robbies Harley Quinn. Aber ist das der Grund, weshalb Birds of Prey bzw. Harley Quinn am Startwochende hinter den Erwartungen zurückblieb? Bei knapp unter 80 Millionen Dollar steht der Film weltweit. Zwischen 13 und 22 Millionen mehr wurden erwartet.

Meinung zum Film: Birds of Prey glänzt mit brachialer John Wick-Action

Birds of Prey kriegt einen neuen Titel

Jetzt melden verschiedene US-Seiten (etwa Slash Film), dass Warner Bros. den Titel von Harley Quinn angepasst hat, genauer genommen zusammengestaucht und das Ende an den Anfang gesetzt. Dazu müsst ihr wissen, dass der Titel in den USA noch ein ganzes Stück verschachtelter ausfällt.

Der originale US-Titel: Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) Der neue US-Titel: Harley Quinn: Birds of Prey

Das sieht knackiger, wenn auch langweiliger aus. Das Wichtigste ist aber wohl, dass Zuschauer, die sich für einen Besuch interessieren, sich auch dafür entscheiden sollen und nicht etwa für den eingängigeren Die fantastische Reise des Dr. Dolittle. Sie wissen jetzt sofort, worum es in dem Film geht. Deshalb steht nun, zumindest in einigen Ticket-Apps, der schillernde Name Harley Quinn am Anfang.

Der neue Harley Quinn-Titel wird bereits verwendet

Wie Screen Rant in Erfahrung bringen konnte, passiert das auf Wunsch von Warner. Die Seitenbetreiber haben also nicht einfach aus Platzgründen eine Anpassung vorgenommen, wie hier suggeriert wird. Demnach hat Warner die Kinobetreiber beauftragt, den Titel zu ändern.

So AMC had an issue with fitting #BirdsOfPrey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn into their app. Well. Not anymore. pic.twitter.com/mQJrbZulol — Stitch Kingdom (@stitchkingdom) February 10, 2020

Wird der Harley Quinn-Titel auch in Deutschland geändert?

Ob Deutschland beim Namens-Wechselspiel mitmacht, ist noch nicht sicher. Wir haben bei Warner Deutschland vor kurzem nachgefragt und warten auf eine Antwort. Womöglich sieht der Verleiher hierzulande keine derart große Veranlassung, da der deutsche Titel schon vergleichsweise abgespeckt daherkommt.

Birds of Prey 2: Harley Quinn-Film bietet aufregende Sequel-Möglichkeiten

Allerdings enttäuschte Harley Quinn mit ihrem alten Titel auch in Deutschland im Vergleich mit anderen DC-Filmen. 140.000 Besuchern stehen 840.000 (Joker) und 500.000 (Suicide Squad) gegenüber.

In Deutschland läuft Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn seit dem 6. Februar 2020 im Kino.



Gefällt euch der neue oder der alte Titel besser?