Harrison Ford verstand seine Rolle nicht, spielte aber trotzdem mit: Es wurde einer der größten Sci-Fi-Flops der letzten 20 Jahre

Vor 14 Jahren spielte Harrison Ford in einem Sci-Fi-Western-Mix mit, der an den Kinokassen unterging. Beim Lesen des Drehbuchs schrillten bei dem Star praktisch schon die Alarmglocken.

Als Hollywood-Star spielte Harrison Ford in einigen der legendärsten Franchises der Filmgeschichte mit. In seiner Karriere hatte der Indiana Jones- und Star Wars-Darsteller aber nicht immer ein sicheres Händchen bei der Rollenwahl.

2011 ist ein Film mit Ford erschienen, der Science-Fiction- und Western-Elemente miteinander vermischt. Er wurde zum bitteren Flop, nachdem der Schauspieler schon beim Lesen des Drehbuchs verwirrt war.

Harrison Ford wurde beim Lesen des Cowboys & Aliens-Drehbuchs stutzig

In Cowboys & Aliens von Iron Man-Regisseur Jon Favreau kommt ein Fremder ohne Gedächtnis (Daniel Craig) in eine Westernstadt. Ford erinnert den Protagonisten in der Rolle von Colonel Woodrow Dolarhyde daran, dass dieser Jake Lonergan heißt und ein gesuchter Krimineller mit vielen Feinden ist. Die seltsame Apparatur an seinem Arm holt außerdem ein Raumschiff vom Himmel, aus dem Aliens nicht mit guten Absichten kommen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Cowboys & Aliens:

Cowboys and Aliens - Trailer (Deutsch) HD

Bevor das finale Drehbuch zum Film von Alex Kurtzman, Roberto Orci und Damon Lindelof in Produktion ging, wurde es über die Jahre mehrfach umgeschrieben. Vor Harrison Fords Beteiligung war dieser beim Lesen zunächst ziemlich verwirrt von der Story. Im Interview mit Cinema Blend sagte er 2011:

Ich las ungefähr 30 Seiten und sagte: 'Ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht, dass das etwas für mich ist.' Er [Fords Agent] sagte: 'Nun, ich dachte, du hättest Lust, einen Film zu machen, den die Leute sehen wollten.' Ich sagte: 'Okay, ich bringe es zu Ende' und las den Rest. Es war ambitioniert, dachte ich. Ich sagte: 'Warum rede ich nicht mit Jon?', und dann traf ich Jon Favreau. Ich war beeindruckt von dem, was er zu sagen hatte, und seinem kollegialen Geist.

Der Schauspieler war am Ende von dem Gedanken angetan, eine andere Rolle als üblich zu verkörpern und nicht den gewohnten Sympathieträger zu spielen. Bei den Dreharbeiten soll er schließlich viel Spaß am Set gehabt haben. Dem fertigen Film brachte Fords gut aufgelegte Spiellust aber wenig.



Sci-Fi-Western mit Harrison Ford wurde zum Kinokassen-Desaster

Mit einem Budget von 163 Millionen Dollar konnte Cowboys & Aliens laut Box Office Mojo an den weltweiten Kinokassen nur etwas über 174 Millionen einspielen. Ein vernichtendes Ergebnis, das den Blockbuster zum Mega-Flop macht.

Vermutlich war der chaotische Mix aus unterschiedlichen Genres und Tonlagen auch für ein Massenpublikum zu speziell. Immerhin hatte Harrison Ford seine Freude an dem Film ...