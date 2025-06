Harry Potter-Fan stoppt den 3. Teil bei Minute 43 und flippt völlig aus: Harry, Ron und Hermine sehen ganz anders aus

Gegen so viel Magie war er dann doch nicht gewappnet: Dieser aufgeregte Fan teilte eine verwirrende Entdeckung aus dem dritten Teil der Harry Potter-Filmreihe.

Wer das magische Internat Hogwarts betritt, erwartet den ein oder anderen Zaubertrick. Doch in Harry Potter und der Gefangene von Askaban wartete eine ganz besondere Verwandlung auf einen aufmerksamen Fan – und verwirrte ihn komplett.

Harry Potter-Fan entlarvt Schauspiel-Doubles in Der Gefangene von Askaban

Auf Instagram teilte ein Fan im April eine kuriose Beobachtung aus Harry Potter und der Gefangene von Askaban. Der dritte Teil der Harry Potter-Reihe wird von Fans wegen seiner düsteren Atmosphäre geschätzt und gilt als Fan-Favorit. Wie wir jetzt dank besagten Zuschauers wissen, bietet er ein interessantes Detail ab Minute 43. Bevor ihr weiterlest, solltet ihr euch das unterhaltsame Video des Fans anschauen, der völlig ausflippt:

Das passiert in der Szene: Der angehende Zauberer Harry Potter und seine Freund:innen werden nicht nur mit den Intrigen des dunklen Magiers Lord Voldemort konfrontiert, sondern begegnen mit Professor Lupin (David Thewlis) einem neuen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Lupin zeigt seinen Schüler:innen, wie man sich gegen einen Irrwicht wehrt – ein Wesen, welches sich instinktiv in das verwandelt, was sein Gegenüber am meisten fürchtet.

Deshalb flippt der Fan aus: In besagter Szene schwenkt die Kamera während dieser Verwandlung von einer Schülerin auf den Irrwicht und wieder zurück in den vorderen Teil der Klasse. Dabei sehen wir in der ersten Einstellung eindeutig Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson). In der kurz darauf folgenden Einstellung handelt es sich offensichtlich um Doubles der drei Hauptdarsteller:innen.

Das ist der Grund hinter dem Harry Potter-"Fehler"

Doubles werden aus verschiedenen Gründen eingesetzt. Manchmal, um die Schauspieler:innen nicht durch intensive Stunts zu gefährden. Manchmal, um Zeit und somit Geld zu sparen. Letzteres war hier der Fall. Was wie ein Schlampigkeitsfehler wirkt, hat gute Gründe: Radcliffe, Grint und Watson waren während des Filmdrehs erst zwischen dreizehn und fünfzehn Jahre alt. Deshalb durften sie nur eine bestimmte Anzahl von Stunden am Set arbeiten.

Allerdings geschieht der Austausch nicht sehr subtil. Stattdessen ist deutlich zu erkennen, dass es sich nicht um Radcliffe, Watson und Grint handelt. Kein Wunder also, dass dieser Verwandlungstrick bei dem Zuschauer große Verwirrung hervorrief.