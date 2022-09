Harry Potter-Konkurrenz auf Disney+: Erster Einblick in die Percy Jackson-Serie stellt den neuen Star vor

Nach der Ankündigung und ersten Details ist jetzt ein Teaser zur neuen Percy Jackson-Serie für Disney+ erschienen. Schaut das Video direkt bei uns.

Ende Januar 2022 kündigte Disney offiziell die Entwicklung der Percy Jackson-Serie an. Nach Percy Jackson - Diebe im Olymp und Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen wird Percy Jackson and the Olympians mit neuen Stars in den wichtigsten Rollen zu Disney+ kommen.

Auf der D23 Expo am Wochenende wurde auch ein erster Teaser zu der Fantasy-Serie veröffentlicht, in dem The Adam Project-Star Walker Scobell als neuer Percy Jackson zu sehen ist. Ihr seht das Video oben im Artikelbild-Player.

Für Disney ist Percy Jackson ein großes Fantasy-Universum als Harry Potter-Konkurrenz

Zur Story verrät der kurze Teaser zu Percy Jackson and the Olympians noch fast nichts. Neben Walker Scobell in der Hauptrolle spielen in der Fantasy-Serie unter anderem Leah Jeffries und Aryan Simhadri als Percys Freunde Annabeth Chase und Grover Underwood mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insgesamt fünf Bücher aus dem Percy Jackson-Universum gibt es bisher. Genug Stoff für ein größeres Fantasy-Franchise à la Harry Potter, das Disney mit der kommenden Serie wohl langsam ausbauen will.

Wann kommt die Percy Jackson-Serie zu Disney+?

Die Veröffentlichung von Percy Jackson and the Olympians dürfte noch etwas auf sich warten lassen, da gerade noch die Dreharbeiten laufen. Die acht Folgen der 1. Staffel könnten frühestens 2023 oder vielleicht erst 2024 zu Disney+ kommen.

