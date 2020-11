Harry Potter-Spin-off: Johnny Depp steigt bei Phantastische Tierwesen 3 aus

Aufgrund eines juristischen Urteils ist der Ruf von Johnny Depp extrem angeknackst. Jetzt werden erste Konsequenzen gezogen und er hat seinen Ausstieg als Grindelwald bei Phantastische Tierwesen 3 bekanntgegeben.

Johnny Depp wird nicht mehr als Grindelwald im kommenden Phantastische Tierwesen 3 zu sehen sein. Der Schauspieler gab seinen Ausstieg aus dem Harry Potter-Spin-off heute selbst auf Instagram bekannt. Grund dafür ist ein juristischer Prozess, den der Schauspieler kürzlich verloren hat und der seinen Ruf in der Öffentlichkeit stark beschädigt.

Johnny Depp gibt Phantastische Tierwesen 3-Ausstieg auf Instagram bekannt

Auf Instagram hat der Schauspieler ein Statement veröffentlicht, mit dem er sich auf den Ausgang des jüngsten Gerichtsprozesses rund um Anschuldigungen gegen ihn bezieht. Zuerst bedankt sich Johnny Depp bei allen Menschen, die ihm gerade ihre Unterstützung zukommen lassen.

Dann schreibt er, dass Warner Bros. ihn darum gebeten hat, seine Rolle als Grindelwald im Phantastische Tierwesen-Franchise aufzugeben. Der Bitte ist er sofort nachgekommen und somit ist Johnny Depp nicht mehr Teil des Harry Potter-Franchises.

Hier könnt ihr euch das Statement von Depp auf Instagram in voller Länge durchlesen:

Das jüngste Gerichtsurteil im Fall rund um Johnny Depp

Seit rund drei Jahren liefern sich Johnny Depp und seine Ex-Frau Amber Heard eine öffentliche Schlammschlacht, bei der schwere Anschuldigen der Körperverletzung und des Missbrauchs von beiden Seiten aufgeführt wurden.

Im jüngsten Gerichtsprozess ging es darum, dass Depp in einem Artikel der britischen Boulevardzeitung The Sun von 2018 als Frauenschläger bezeichnet wurde. Vor einigen Tagen wurde dann das Urteil verkündet, bei dem Depp als Verlierer aus dem Prozess hervorging. Die Zeitung darf den Schauspieler also weiterhin so betiteln.

Für die Karriere von Johnny Depp stellt dieses Urteil einen heftigen Schlag dar. Wie sehr sein Ruf darunter leidet, zeigt schon die aktuelle Entscheidung von Warner Bros., den Schauspieler aus dem Phantastische Tierwesen-Franchise zu entlassen. In seinem Instagram-Statement kündigt Depp zuletzt noch an, dass er gegen das aktuelle Urteil weiter vorgehen will.

Laut Comic Book hat das Studio auch schon ein Statement zur Zukunft von Phantastische Tierwesen 3 veröffentlicht. Darin heißt es, dass sich das Harry Potter-Spin-off weiter in Entwicklung befindet und die Rolle von Grindelwald neu besetzt wird.

Im Sommer 2022 soll Phantastische Tierwesen 3 dann in die Kinos kommen.

Was haltet ihr vom Ausstieg von Johnny Depp aus der Phantastische Tierwesen-Reihe?