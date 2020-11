Harry Potter-Fans wollen Colin Farrell als Grindelwald, aber äh ... nein

Phantastische Tierwesen 3 sucht nach Johnny Depps Ausstieg einen neuen Darsteller für Gellert Grindelwald. Harry Potter-Fans sind überzeugt, dass es den idealen Ersatz mit Colin Farrell längst gibt. Aber stimmt das?

Johnny Depp ist nicht mehr Teil von Phantastische Tierwesen 3 und weil das dritte Harry Potter-Spin-off nun ohne ihn gedreht wird, stellt sich die Frage: Wer wird Grindelwald ein neues Gesicht geben?

Nach der Bekanntgabe der Neubesetzung im Harry Potter-Universum äußerten viele den Wunsch, dass für Phantastische Tierwesen 3 doch einfach Colin Farrell zurückkehren möge, der als Percival Graves im ersten Tierwesen-Film den Bösewicht bereits verkörpert hatte. Doch so verlockend diese Lösung erscheint, so viele Probleme brächte sie auch mit sich.

Harry Potter-Fans wollen Colin Farrell als Grindelwald zurück

Phantastische Tierwesen 3 steckt in der Krise und das schon eine ganze Weile: Schlechte Kritiken und das hinter den Erwartungen zurückgebliebene Einspielergebnis von Teil 2, die J.K. Rowling- und Johnny Depp-Kontroversen, Start-Verschiebungen, Drehbuch-Hilfe - es ist eine Berg- und Talfahrt für Harry Potter-Fans.

Um der nächsten großen Meldung ihre Schärfe zu nehmen, fordern nun so manche Potterheads die einfachste Lösung: nämlich schlicht Colin Farrell aus Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind wieder einzusetzen.

Frage: Können wir stattdessen einfach Colin Farrell zurückbringen? Er hat Grindelwald als erstes gespielt und war großartig!

Ein Harry Potter-Liebhaber appelliert sogar an das Studio Warner Bros. direkt, diese Gelegenheit nicht in den Wind zu schießen:

Warner, es wäre eine vertane Chance, wenn ihr Colin Farrell nicht bitten würdet, Grindelwald zu spielen, nachdem Johnny Depp zurückgetreten ist.

Sogar konkrete Vorschläge bringen die Fans schon, wie dieser Austausch zurück zu Colin Farrell stattfinden könnte:

Besetzt wieder Colin Farrell und tut einfach so, als hätte er sein Aussehen die ganze Zeit verändert und das sei sein wirkliches Ich? Farrell ist fantastisch.

Doch was auf den ersten Blick logisch erscheinen mag, birgt im Harry Potter-Universum so einige Tücken, die zur zusätzlichen Stolperfalle für das Phantastische Tierwesen-Franchise werden könnten.

Colin Farrell war ein fantastischer Grindelwald, aber...

Zunächst sollte ich klarstellen: Ich liebe Colin Farrell im ersten Tierwesen-Film. Er bereicherte das Harry Potter-Spin-off mit einer nuancierten Performance, bei der schon eine zuckende Augenbraue bedrohlich daherkam und es stetig unter seiner ruhigen Oberfläche brodelte.

© Warner Phantastische Tierwesen 1: Colin Farrell als Percival Graves aka Grindelwald

Dass die Figur des Percival Graves sich am Ende als Bösewicht Grindelwald entpuppte, der nur die Identität des amerikanischen Auroren angenommen hatte, machte sein Schauspiel sogar noch glaubhafter. Egal wie Fans dazu stehen, dass er am Ende das Gesicht von Johnny Depp verpasst bekam: Seine Verkörperung zeigte mir neue Facetten an Farrell als Darsteller.

Mein Harry Potter-Herz sagt zu einer potenziellen Rückkehr von Colin Farrell als Grindelwald-Ersatz also zunächst: Ja! Der Kopf erzählt allerdings eine ganz andere Geschichte und verlangt nach einer durchdachteren Grindelwald-Ablösung, auch wenn sich persönliche Wünsche dafür hintenanstellen müssen.

Phantastische Tierwesen 3 braucht einen frischen Harry Potter-Bösewicht

Wie Johnny Depp im Tierwesen-Franchise ersetzt werden könnte, dazu gibt es schon seit geraumer Zeit Überlegungen. Doch keine davon liefert eine wirklich zufriedenstellende Erklärung, warum Grindelwald sich Colin Farrells Gesicht erneut aneignen sollte. Und auch in der Zauberwelt von Harry Potter muss auf der Handlungsebene die Logik siegen.



© Warner Colin Farrell im 1. Harry Potter-Spin-off als Graves/Grindelwald

Percival Graves' Identität war für Grindelwald ein Mittel zum Zweck. In ihr schlich er sich bei der amerikanischen MACUSA ein und in ihr wurde er enttarnt. Dieses Kapitel der Täuschung ist also abgeschlossen. Selbst wenn Tierwesen 3 sich auf die Schnelle etwas (einen Gesichts-Verwandlungs-Fluch?) einfallen lässt, um Colin Farrell zurückzuholen, kann diese Erklärung nur zusammengeschustert wirken.

Eine allzu erzwungene Rückkehr bringt die Gefahr von Handlungslöchern mit sich, die so groß ausfallen, dass nicht einmal der mächtige Elderstab * sie reparieren kann. Ein völlig unkommentiertes Wiedersehen mit Colin Farrell in der Rolle des Grindelwald würde wiederum nur Verwirrung stiften.

Lassen wir uns als Harry Potter-Fans auf etwas Neues ein

Außerdem sollten wir auf Produktionsebene nicht vergessen, dass das Drehbuch, das auf einen "gewaltigen Krieg" zusteuert, längst geschrieben ist. Auch die Dreharbeiten zu Phantastische Tierwesen 3 sind schon wieder angelaufen. Das Sequel braucht also einen schnellen Ersatz, wenn es nicht wieder bei Null anfangen will.

Seht noch einmal den alten Grindelwald im Phantastische Tierwesen 2-Trailer

Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen - Trailer (Deutsch) HD

Teil 2 der Tierwesen-Reihe wird häufig vorgeworfen, unnötig zerstückelt daherzukommen. Mit einer Colin Farrell-Rückhol-Aktion könnte Teil 3 diesen Fehler wiederholen. Eine nachträglich eingefügte Identitäts-Erklärung für Grindelwalds altes/neues Gesicht wäre zwangsläufig ein erzählerischer Fremdkörper.

So schwer es also den Colin Farrell-Unterstützenden auch fallen mag: Am saubersten wäre zu diesem Zeitpunkt wohl die Lösung, Grindelwald mit einem komplett neuen Darsteller zu besetzen und kein Wort über dessen (durch den neuen Star unvermeidliche) äußere Veränderung zu verlieren.

Es wäre ein Schauspiel-Neustart, den wir bei der Dumbledore-Neubesetzung (wenn auch aus völlig anderen, traurigen Gründen) als Harry Potter-Fans bereits gemeistert haben. Ich bin sicher, das gelänge uns beim neuen Grindelwald erneut.

Der neue Kinostart von Phantastische Tierwesen 3 soll nun auf den Sommer 2022 fallen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wollt ihr Colin Farrell erneut als Grindelwald im Harry Potter-Spin-off sehen oder jemand anderen?