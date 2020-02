Alles neu bei Phantastische Tierwesen 3? Das Wichtigste zum Harry Potter-Spin-off

Der Kinostart von Phantastische Tierwesen 3 ist zwar noch in weiter Ferne, doch wir wissen jetzt schon so viel zur Fortsetzung des Harry Potter-Spin-offs, dass es sich lohnt, alle bekannten Infos zusammenzutragen.

Nachdem wir zuletzt schon alles Wissenswerte zu Phantastische Tierwesen 2 zusammentrugen, wollen wir euch hier nun eine neue Sammelstelle für Harry Potter-Fans für all das bieten, was im Zusammenhang mit Phantastische Tierwesen 3 passiert.

Wir halten euch an dieser Stelle also über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden, wobei die verlinkten Artikel euch jeweils ausführlichere Informationen liefern. (Es folgen Spoiler zu Phantastische Tierwesen 1 und 2.) Das Wichtigste zur Tierwesen-Reihe findet ihr hier auf einen Blick:



Worum geht es in Phantastische Tierwesen 3 und wo spielt der Film?

Wie geht es weiter? Autorin J.K. Rowling umschrieb Teil 3 mit drei Worten und versprach, dass es im Sequel endlich Antworten geben würde. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen hatte nämlich einige Unklarheiten beseitigt, aber noch viel mehr Fragen aufgeworfen.

Im Kampf gegen den bösen Zauberer Grindelwald waren die Lager zuletzt gespalten - mit Dumbledore, Newt, Tina, Theseus, Nagini und dem Zaubereiministerium auf der einen Seite und Grindelwald samt Anhängern sowie Queenie und Credence/Aurelius auf der anderen.

Grindelwald wird nun in der Fortsetzung weiter das Ziel verfolgen, die Zaubererwelt ans Licht zu bringen und sich über die Muggel zu erheben, während Dumbledore versucht, ihn zu stoppen. Wegen Dumbledores Blutpakt ist ihm eine direkte Konfrontation allerdings nicht möglich, weshalb es bis zum Duell 1945 noch etwas dauert. (Mit Grindelwald & Dumbledores Geschichte befassten sich natürlich zuvor schon einige Harry Potter-Fanfilme.)

Die Handlungszeit von Phantastische Tierwesen 3 soll einen größeren Sprung machen als zuvor (Teil 1 spielte im Jahr 1926, Teil 2 dann 1927): Erwartet wird ein Eintauchen in die 1930er Jahre.

Nach der Ankündigung, dass jeder Tierwesen-Film in einer anderen Metropole spielen wird und anschließenden Besuchen in New York und Paris, verschlägt es die Protagonisten diesmal nach Brasilien in die Stadt Rio de Janeiro, die als Schauplatz bestätigt wurde. Trotzdem ist auch eine Rückkehr an andere Orten wie Hogwarts eingeplant.



Wer ist an Phantastische Tierwesen 3 beteiligt?

Während Vielverdienerin J.K. Rowling als Drehbuchautorin alle 5 Tierwesen-Filme angelehnt an ihre Buchvorlage aus dem Jahr 2001 (ein fiktives Lehrbuch zu magischen Kreaturen) schreiben wird, inszeniert der gleiche Regisseur alle Filme: David Yates.

Als Co-Autor wurde zudem Steve Kloves bestätigt, der an den Drehbüchern aller acht Harry Potter-Filme beteiligt war und J.K. Rowling als zusätzliches Sicherheitsnetz und Harry Potter-Kenner unterstützen wird.

Obwohl zunächst nur Johnny Depps Rückkehr als Grindelwald bestätigt wurde, können wir fest mit dem Auftauchen folgender wichtiger Figuren rechnen, auch wenn eine Hauptfiguren-Verschiebung weg von Newt stattfinden könnte:

Möglich ist in Phantastische Tierwesen 3 außerdem ein Wiedersehen mit Letas Halbbruder Yusuf Kama (William Nadylam), Professor McGonagall (Fiona Glascott), der amerikanischen MACUSA-Präsidentin Seraphina Picquery (Carmen Ejogo), Grindelwald-Überläufer Abernathy (Kevin Guthrie), Grindelwald-Anhängerin Rosier (Poppy Corby-Tuech), Alchemist Nicolas Flamel (Brontis Jodorowsky), dem deutschen Auror Spielman (Wolf Roth), Newts Assistentin Bunty (Victoria Yeates), Mysteriums-Mitarbeiter Torquil Travers (Derek Riddell), Kopfgeldjäger Grimmson (Ingvar Eggert Sigurðsson), dem jugendlichen Grindelwald (Jamie Campbell Bower) und dem Teenager-Dumbledore (Toby Regbo). Sogar Leta Lestrange könnte zurückkehren.

Welche Theorien gibt es zu Phantastische Tierwesen 3?

Nachdem in Phantastische Tierwesen 2 diverse Theorien bestätigt wurden, taten sich auch viele neue auf, die hier zusammengetragen wurden und notgedrungen potenzielle Spoiler enthalten:





Was geschah während der Produktion von Phantastische Tierwesen 3?

Nachdem Phantastische Tierwesen 2 viel Kritik einstecken musste und vom Einspielergebnis her zum schwächsten Film des Harry Potter-Universums wurde, ließen die Verantwortlichen rund um J.K. Rowling, David Yates und Produzent David Heyman sich für die Entwicklung von Teil 3 mehr Zeit. Durch die plötzlich längere Vorbereitungszeit verzögerten sich die Dreharbeiten vom Sommer erst auf den Herbst 2019 und dann sogar aufs Frühjahr 2020.

Dadurch bahnte sich statt dem angepeilten Start im November 2020 ein verschobener Kinostart im November 2021 an, was mit Harry Potter-Traditionen brach. Jacob-Darsteller Dan Fogler beruhigte die Fans jedoch, dass der Aufschub sich lohnen würde, weil die Fortsetzung "gigantisch" werden würde. Theseus-Darsteller Callum Turner verriet schließlich einen Produktionsstart im Februar 2020.

Der offizielle US-Kinostart ist der 12. November 2021. Der deutsche Kinostart steht noch aus, ist aber am 11. November 2021 wahrscheinlich.

Kontroversen und Streitpunkte zu Phantastische Tierwesen 3

Vor Phantastische Tierwesen 2 hatte es einen Aufschrei bezüglich Dumbledores verschleiertem Schwulsein gegeben. Wie stark Dumbledores Homosexualität und eine mögliche Beziehung zu Grindelwald noch eine Rolle spielen wird, nachdem der spätere Hogwarts-Schulleiter mittlerweile mehrfach geoutet und seine sexuelle Gesinnung in Teil 2 als "allgegenwärtig" bezeichnet wurde, wird aber erst die Fortsetzung zeigen, obwohl J.K. Rowling die sexuelle Komponente der Beziehung bestätigte.

Dass der seit seinem Anschluss an die Phantastische Tierwesen-Reihe umstrittene Johnny Depp noch ausgetauscht wird, wurde von allen Filmverantwortlichen ausgeschlossen, obwohl Warner-Mitarbeiterinnen den Ruf der Harry Potter-Spin-offs gefährdet sahen und fürchteten, seine Beteiligung könne das gesamte Franchise in Verruf bringen. Die Johnny Depp-Kontroverse trug einen nicht unerheblichen Anteil dazu bei, dass Phantastische Tierwesen 3 kurzzeitig ins Straucheln geriet.

Ob Teil 3 der Phantastische Tierwesen-Reihe diese Streitpunkte lösen oder überwinden können wird, kann der fertige Film wohl aber erst Ende 2021 zeigen.

