Harry Potter-Star dreht durch: Neuer Trailer ist ein irrer Action-Rausch

Daniel Radcliffe emanzipiert sich weiter von seiner Harry Potter-Rolle. In seinem nächsten Film Guns Akimbo wird er in ein tödliches Spiel mit hineingezogen.

Daniel Radcliffe wurde durch die Hauptrolle in den Harry Potter-Filmen weltberühmt, doch mittlerweile hat der Darsteller die Reihe hinter sich gelassen. In den letzten Jahren spielte er so einige Rollen, die mit der Welt des berühmten Zauber-Lehrlings kaum weniger zu tun haben könnten - auch sein neues Projekt Guns Akimbo fällt definitiv darunter.



Der Actioner von Regisseur Jason Lei Howden verspricht ein verrücktes Abenteuer, in dem ein Durchschnittstyp über sich hinaus wachsen muss. Oben im Titelbild und etwas weiter unten auf der Seite könnt ihr den wilden Trailer sehen.

Guns Akimbo: Das ist Daniel Radcliffes neuer Film

Miles (Radcliffe) aus Guns Akimbo träumte früher davon, ein Held zu sein, heute jedoch ist er in einem freudlosen Alltag gefangen und trauert seiner Ex-Freundin Nova hinterher. In der Stadt lässt derweil eine ominöse Organisation namens Skizm fremde Personen wie bei Gladiatorenkämpfen gegeneinander antreten, online schaut ein Millionen-Publikum dabei zu.

Der Trailer zu Guns Akimbo mit Daniel Radcliffe

Guns Akimbo - Trailer (Deutsch) HD

Miles wird unfreiwillig Teil des Spiels und bekommt es zunächst mit der mächtigen Nix (Samara Weaving) zu tun. Weglaufen bringt ihn hier aber nicht immer weiter und als dann auch noch Nova gekidnappt wird, erkennt er, dass er sich seinen Problemen endlich stellen und seine große Liebe retten muss. Sein Körper-Upgrade ist dabei möglicherweise hilfreich.



Guns Akimbo soll am 25. Juni 2020 in den deutschen Kinos starten und ist damit einer der ersten Filme, die nach dem Coronavirus-Lockdown hierzulande neu anlaufen. Seine Premiere feierte Guns Akimbo bereits 2019 auf dem Toronto International Film Festival.

