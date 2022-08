Harry Styles blamiert sich mit Aussage zu schwulen Sexszenen – und das Netz macht sich zurecht lustig

Harry Styles will schwulen Sexszenen in Filmen unbedingt ihre Zärtlichkeit zurückgeben. Das Netz macht sich zurecht lächerlich über den Star.

Neben seinem Status als gefeierter Popstar verschlägt es Harry Styles auch ab und zu als Schauspieler vor die Kamera. Zuletzt war er beispielsweise in Christopher Nolans Dunkirk zu sehen. Neben seiner Hauptrolle im kommenden Psychothriller Don't Worry, Darling an der Seite von Florence Pugh wird er auch im Amazon-Film My Policeman zu sehen sein.



Vor der Geschichte über einen verheirateten Polizisten in den 50ern, der eine Affäre mit einem Mann beginnt, ist jetzt ein großes Interview mit Styles im Rolling Stone erschienen. Hier hat sich der Star mit Aussagen zu schwulen Sexszenen in Filmen aber ordentlich blamiert.

Schaut hier den ersten Trailer zu My Policeman mit Harry Styles:

My Policeman - Teaser Trailer (English) HD

Das Netz macht sich über Harry Styles' Bild von schwulen Sexszenen lustig

In My Policeman wird es auch Sexszenen zwischen den männlichen Hauptfiguren zu sehen geben. Im Rolling Stone-Interview spricht Styles darüber, dass das Publikum Szenen dieser Art erwarten darf, die es sonst so nicht zu sehen gibt.

Dann beschreibt der Popstar sein Bild von schwulen Sexszenen und man fragt sich, ob er schon jemals mehr als einen queeren Film gesehen hat oder auch nur eine schwule Person persönlich kennt:

So viel schwuler Sex besteht nur daraus, dass zwei Typen einfach loslegen, und das nimmt ihm irgendwie die Zärtlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Leute geben wird, die es sehen, die in dieser Zeit gelebt haben, als es illegal war, schwul zu sein, und [Michael] wollte zeigen, dass es zärtlich, liebevoll und sensibel ist.

Im Internet haben sich viele zurecht auf Styles' Aussagen gestürzt und sich darüber lustig gemacht:

Der schwule Sex, den sich Harry Styles anschaut

Der schwule Sex, den sich Harry Styles anschaut

Harry Styles, wenn schwule Sexszenen keine Männer zeigen, die Nagellack auftragen und Glitzer-Outfits tragen

Harry Styles, wenn schwule Sexszenen keine Männer zeigen, die Nagellack auftragen und Glitzer-Outfits tragen

Harry Styles, wenn in schwulen Sexszenen nur Männer zu sehen sind

Harry Styles, wenn in schwulen Sexszenen nur Männer zu sehen sind

Harry Styles, wenn er realisiert, dass schwuler Sex zwei Männer beinhaltet

Harry Styles, wenn er realisiert, dass schwuler Sex zwei Männer beinhaltet

Harry Styles, wenn er herausfindet, dass schwuler Sex aus zwei Männern besteht, die Sex haben

Harry Styles, wenn er herausfindet, dass schwuler Sex aus zwei Männern besteht, die Sex haben

Harry Styles, wenn er einen Fuß in eine Schwulenbar setzen muss

Harry Styles, wenn er einen Fuß in eine Schwulenbar setzen muss

Ab dem 4. November können wir uns selbst von My Policeman überzeugen. Dann startet das Harry Styles-Drama mit extra zärtlichen schwulen Sexszenen bei Amazon Prime im Streaming-Abo.

Vorlage zu My Policeman: Der Liebhaber meines Mannes bei Amazon *

Was haltet ihr von Harry Styles' Aussagen zu schwulen Sexszenen?