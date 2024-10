Harter Schlag für Fantasy-Fans: Finale einer der beliebtesten Amazon-Serien fällt viel kürzer aus als geplant

Eigentlich war für die Amazon-Serie Good Omens bereits eine Fantasy-Finalstaffel bestellt worden. Diese Pläne fallen nun aber nach schweren Anschuldigungen gegen den Showrunner ins Wasser.

Letztes Jahr im Dezember hatte Amazon eine 3. Staffel für seine von biblischer Mythologie inspirierte Fantasy-Serie Good Omens bestellt. Die Rückkehr von David Tennant und Michael Sheen als Dämon Crowley und Engel Erziraphael ist auch nach wie vor geplant – allerdings in extrem abgespeckter Form.

Grund dafür sind schwere Vorwürfe sexueller Gewalt, die seit mehreren Monaten gegen Showrunner und Vorlagenautor Neil Gaiman die Runde machen.

Amazon kündigt 90-minütiges Fantasy-Finale für Good Omens an – als Trostpreis statt Staffel 3

Anfang 2025 sollen Tennant und Sheen für ein Special in Spielfilmlänge vor die Kameras in Schottland zurücktreten, um ihre Serie Good Omens im Sauseschritt zu Ende zu führen. Laut Deadline hatte Gaiman sich noch an der Entwicklung des finalen Kapitels beteiligt, wird aber nicht mehr Teil der Produktion unter dem Banner von Blank Corporation sein. Derzeit werde noch nach einem Ersatzautor gesucht.

Bereits im September dieses Jahres hatte Gaiman sich offiziell aus der Good Omens-Produktion zurückgezogen. Der Grund: Im Sommer berichtete die britische Nachrichtenseite Tortoise Media von zwei Frauen, die laut eigenen Angaben sexuelle Gewalt durch den Fantasy-Autor erfahren hatten. Weitere mutmaßliche Opfer meldeten sich im Windschatten dieser Enthüllungen zu Wort, was auch die Produktion am Disney-Projekt The Graveyard Book zum Halten brachte.

Co-Showrunner und Regisseur Douglas Mackinnon hatte schon lange davor, im Oktober 2023, seinen Hut genommen. So hätte sich das Good Omens-Finale so oder so etwas anders als die ersten beiden Staffeln angefühlt, wenn für den apokalyptischen Rest auf Amazon zurückkehrt.

Podcast: Welche Serie hat uns zu Serienfans gemacht?

Der Moviepilot-Podcast feiert sein 5-jähriges Bestehen und zu diesem festlichen Anlass verraten wir, welche Serien unsere Kindheit und Jugend maßgeblich geprägt haben. Sci-Fi-, Fantasy, Krankenhäuser oder doch Agenten? Alles dabei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unsere persönlichen, frühen Serien-Hits reichen von traumatischen Erlebnissen mit Als die Tiere den Wald verließen bis zu neu entdeckten Welten in Firefly. Doch ob lautatmende Mütter, schlechter Fernseh-Empfang oder die Hürde eines TV-losen Haushalts: Nichts konnte uns davon abhalten, unsere frühen Lieblingsserien zu schauen.