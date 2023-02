Hass gegen Herr der Ringe-Serie unverdient: Legolas-Star Orlando Bloom findet Die Ringe der Macht "mutig"

Orlando Bloom spielte in der Filmtrilogie von Der Herr der Ringe den Elben Legolas. Nun verteidigt der Star Amazons Fantasy-Serie Die Ringe der Macht gegen Kritik.

Die 1. Staffel von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht brachte begeisterte Fans ebenso wie harsche Kritiker:innen hervor. Diese zwei Lager finden sich auch unter den Trilogie-Stars, die bei Peter Jacksons Filmen dabei waren. Nachdem ein Herr der Ringe-Schauspieler der Filme die Neuauflage zuletzt schmähte, sprang nun Legolas-Darsteller Orlando Bloom mit wohlwollender Anerkennung für die Serie in die Bresche.

Orlando Bloom preist Amazons Herr der Ringe-Serie als "bewundernswert"

In einem Interview mit Radio Times zum Start der 2. Staffel der Fantasy-Serie Carnival Row bei Amazon offenbarte Orlando Bloom, dass er Die Ringe der Macht gesehen und für gut befunden habe:

Warner Herr der Ringe- & Hobbit-Star Orlando Bloom

Ich habe Tolkien vermisst. Ich habe seinen Geist und seine Welt und seine Vision vermisst – und ich denke, [die Serien-Macher] sind einfach zurück in Tolkiens Welt getreten. Ich fand das wirklich mutig.

Orlando Bloom war in allen drei Herr der Ringe-Teilen sowie in zwei Hobbit-Filmen dabei. Der Kraft und der Fantasy-Einfluss der mittlerweile 20 Jahre alten ersten Trilogie ist dem Legolas-Darsteller dabei sehr wohl bewusst:

Es ist nicht einfach, eine andere Version von etwas zu erschaffen, das so einen bemerkenswerten lange andauernden Erfolg hatte. Aber ich halte die Serie für wirklich bewunderswert: die Besetzung, die Geschichte und die Art, wie sie sich der Welt genähert haben ... Ich freue mich auf mehr davon.

Orlando Bloom geht mit seinen Aussagen auf Herr der Ringe-Kritik ein

Was in Orlando Blooms Worten mitschwingt, ist eine Verteidigung vieler Punkte, die von einigen Herr der Ringe-Fans an der Serie kritisiert wurden. Dass Die Ringe der Macht nicht genug Tolkiens Vision entspreche, weist er zum Beispiel ganz konkret zurück.

Und auch die rassistischen Anfeindungen gegen einige der neuen Herr der Ringe-Stars hieß er nicht gut, sondern stellt ihre Besetzung viel mehr als mutige neue Version heraus. Außerdem zeigte Orlando Bloom sich zuvor schon als Freund seines elbischen "Nachfolgers" mit Arondir-Darsteller Ismael Cruz Cordova vor der Kamera:

