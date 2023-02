Die 5 besten Fantasy-Serien, die ihr kostenlos bei Amazon Prime streamen könnt

Auch wenn ihr kein Amazon-Prime-Abo habt, könnt ihr dort aktuell ein paar richtig starke Fantasy-Serien streamen. Hier findet ihr die 5 übersinnlichen Formate, die ihr unbedingt auschecken solltet, wenn ihr sie noch nicht kennt.

Während Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht noch nachhallt und Amazons Fantasy-Serie Carnival Row nun ins Finale gestartet ist, können auch Fantasy-Fans ohne Abo bei dem Streaming-Dienst glücklich werden: In Amazons Gratis-Channel Freevee finden sich nämlich ein paar Genre-Leckerbissen, die ihr kostenlos mit Werbung schauen könnt. Wir haben euch die 5 besten gratis Fantasy-Serien bei Amazon herausgesucht und stellen sie kurz vor.

1. Kostenlose Fantasy-Serie bei Amazon: Penny Dreadful

Penny Dreadful - S01 Trailer (Deutsch) HD

In Penny Dreadful kommt der amerikanische Revolverheld Ethan Chandler (Josh Hartnett) ins viktorianische London des 19. Jahrhunderts und stellt sich dort mit dem Entdecker Sir Malcolm Murray, (Timothy Dalton) sowie dem Medium Vanessa (Eva Green) und Dr. Frankenstein (Harry Treadaway) übernatürlichen Bedrohungen entgegen. Gekonnt verschmilzt die Star-gespickte Fantasy-Serie populäre übersinnliche Wesen von Dracula bis Dorian Gray zu einer spannenden Erzählung, die immer auch an der Grenze zum Horror balanciert.

2. Kostenlose Fantasy-Serie bei Amazon: Being Human

Being Human (US) - S01 Trailer (Deutsch) HD

Als gelungenes amerikanisches Remake einer britischen Fantasy-Serie führt Being Human den Vampir Aidan (Sam Witwer), den Werwolf Josh (Sam Huntington) und die Geisterfrau Sally (Meaghan Rath) in einer übernatürlichen Zweck-WG zusammen. Während sie versuchen, ein "normales" Leben zu führen, helfen sie sich gegenseitig bei Blutdurst-Anfällen oder Vollmond-Verwandlungen weiter und werden so zu echten Freunden. Dabei wachsen die Figuren der Drama-Serie einem schnell ans Herz.

3. Kostenlose Fantasy-Serie bei Amazon: Grimm

Grimm - S01 Trailer (Deutsch)

Wer seine Fantasy-Serien am liebsten etwas märchenhaft mag, kommt an Grimm nicht vorbei, wo die Sagenwelt mit einem Krimi-Format der Moderne verschmolzen wird. Mord-Ermittler Nick Burkhardt (David Giuntoli) erfährt, dass er ein Nachfahre der Jäger-Familie der Gebrüder Grimm ist. Nun beginnt er in Portland, Oregon zunehmend übernatürliche Wesen wahrzunehmen, die andere nicht sehen können. Doch nicht alle Kreaturen, wie Rotkäppchens "großer böse Wolf" (Silas Weir Mitchell), sind tatsächlich so bedrohlich, wie anfangs gedacht.

4. Kostenlose Fantasy-Serie bei Amazon: Forever

Forever - S01 Trailer (English) HD

Natürlich muss Fantasy nicht immer Hexen und Werwölfe umfassen, wie die Serie Forever beweist. Darin arbeitet der 200 Jahre alte Henry Morgan (Ioan Gruffudd) als Leichenbeschauer und hilft der Polizei mit seinem großen Erfahrungsschatz weiter. Zugleich versucht er das Rätsel seiner Unsterblichkeit zu lösen, um seinen Fluch des ewigen Lebens zu brechen.



5. Kostenlose Fantasy-Serie bei Amazon: Being Erica

Being Erica - Trailer S01 (Deutsch)

Being Erica - Alles auf Anfang nimmt es mit der Fantasy nicht so ernst und kommt stattdessen als übersinnliche Comedy-Serie daher: Erica Strange (Erin Karpluk) hat viele Fehlentscheidungen im Leben getroffen. Die kann sie ihrem Therapeuten Dr. Tom (Michael Riley) sogar genau auflisten. Nur dass sie daraufhin tatsächlich in die Vergangenheit reist, um ihre Fehler auszubügeln, hätte die junge Frau nicht erwartet.



Wer als Fantasy von dieser Serien-Auswahl noch nicht befriedigt ist, kann außerdem bei Amazon-Freevee gratis noch übernatürliche Erzählungen wie Sanctuary - Wächter der Kreaturen, Medium - Nichts bleibt verborgen, Powers, From Dusk Till Dawn: The Series, Begierde - The Hunger, Ein Engel auf Erden oder Saving Hope streamen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Februar, inklusive Amazon-Fantasy

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Februar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von You, Carnival Row und Star Trek: Picard sowie das neueste The Walking Dead-Spin-off und die heißerwartete Adaption des deutschen Sci-Fi-Romans Der Schwarm.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.