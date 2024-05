"Hasse sie": Thor-Star Chris Hemsworth gesteht Abneigung gegen Teil seines Jobs, der in Furiosa wiederholt wird

Als Thor hat Chris Hemsworth jahrelang einen Umhang getragen. Für die Bösewichtsrolle im kommenden Mad Max-Film Furiosa trug er das Kleidungsstück erneut, obwohl er es überhaupt nicht leiden kann.

Zu den optischen Markenzeichen von Marvel-Held Thor gehört sein voluminöser Umhang. Jahrelang trug Darsteller Chris Hemsworth den Stofffetzen als Teil seines Kostüms, doch jetzt schockierte er mit einer Enthüllung: er konnte den Thor-Umhang nie leiden. Das ist umso bitterer, da er ihn für seine aktuelle Rolle als Bösewicht im kommenden Blockbuster Furiosa: A Mad Max Saga direkt wieder als Accessoire umbekam.

Thor-Star Chris Hemsworth findet Umhänge unpraktisch

Wie unsere spanische Schwesternseite VidaExtra auf Grundlage eines Entertainment Weekly-Interviews mit Hemsworth und Furiosa-Darstellerin Anya Taylor-Joy berichtet, hat der Schauspieler einen regelrechten Hass auf das wallende Kleidungsstück:

Hasse sie. So unpraktisch. [...] Bei Thor gab es [einen Umhang], der etwa 30 cm kürzer als der normale Umhang war, zum Kämpfen, weil man ständig darüber stolperte. So unpraktisch. [...]

Im Entertainment Weekly -Interview erzählt er auch davon, dass er mit dem Thor-Umhang häufig in Türen eingeklemmt war. Hemsworths Freude war daher wohl nicht die allergrößte, als er das Kostüm für seinen Bösewicht Dementus in Furiosa vorgelegt bekam. Das sieht nämlich so aus:

Warner Bros. Chris Hemsworth als Dementus in Furiosa

Falls ihr euch von Hemsworths Furiosa-Bösewicht in Action überzeugen wollt, könnt ihr hier noch einen Trailer zum kommenden Max Max-Spin-off schauen:

Furiosa: A Mad Max Saga - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wann startet Furiosa mit Chris Hemsworth im Kino?

Von Hemsworth als schräger Bösewicht Dementus könnt ihr euch ab dem 23. Mai 2024 selbst überzeugen. Dann startet der neue Mad Max-Ableger Furiosa bei uns in den Kinos. Zur Einstimmung könnt ihr Mad Max: Fury Road gerade bei zum Beispiel Netflix im Abo streamen.

