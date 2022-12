Hat Avatar 2 eine Post-Credit-Szene? Es gibt 3 Gründe, nach dem Film sitzen zu bleiben

Alle Marvel-Filme haben eine Abspannszene, Avatar 2 auch? Wir verraten euch, ob ihr nach dem Ende des Films noch sitzen bleiben solltet.

Wenn ihr einen Kinobesuch für Avatar 2: The Way of Water plant, müsst ihr viele Dinge beachten. Eine der Fragen, die ihr euch vorher bestimmt stellt: Hat Avatar 2 eine Post-Credit-Szene? Erfahrt in diesem Artikel, was während des Abspanns passiert und warum ihr lieber im Kinosaal bleiben solltet.

Läuft in Avatar 2 eine Szene vor, während oder nach dem Abspann?

Es gibt in Avatar 2 keine Post-Credit-Szene. Regisseur James Cameron hat darauf verzichtet, seinen mit 192 Minuten ohnehin langen Blockbuster ein weiteres Anhängsel beizufügen. Dabei hätte sich eine Abspannszene durchaus angeboten. Immerhin ist die Fortsetzung Avatar 3 bereits fertig gedreht und kommt in 2 Jahren in die Kinos – ein kleiner Tease im Stil der MCU-Filme hätte niemanden überrascht.

Avatar 2: The Way of the Water - Trailer 2 (Deutsch) HD

Was ihr verpasst, wenn ihr mit dem Ende des Films sofort den Saal verlasst

Wir haben vollstes Verständnis dafür, wenn ihr den Abspann auslasst, weil zum Beispiel die Natur ruft (Übrigens: Das sind die 2 perfekten Momente, um in Avatar 2 aufs Klo zu gehen). Wenn ihr aber keine wichtigen Termine habt, geben wir euch hier 3 Gründe, um auch während des Abspanns sitzen zu bleiben.

Grund 1 - ein bildgewaltiger Abschied

Der erste Teil des Abspanns ist gefüllt mit tollen Aufnahmen von Pandora, die es nicht in den Film geschafft haben. Ihr seht die visuell beeindruckende CGI-Welt also nochmal in voller Pracht und könnt euch zudem von den Drachen und Walen verabschieden.



Grund 2 - der offizielle Avatar 2-Song

Das alles passiert zu dem offiziellen Avatar 2-Song von The Weeknd , den ihr ebenfalls verpasst, wenn ihr übereilt aufsteht.



Grund 3 - die gewaltige Avatar 2-Produktion

Der wichtigste Grund. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass Avatar 2 ein technisches Wunder ist. Das ganze Ausmaß der extrem aufwendigen Produktion wird euch so richtig bewusst, wenn ihr die vielen Namen und ihre Funktionen seht, die zur Entstehung von Avatar 2 beigetragen haben. Das ist übrigens immer ein guter Grund, sich einen Abspann anzusehen.



Avatar 2 läuft seit dem 14. Dezember in den deutschen Kinos.

