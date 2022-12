Die idealen Klopausen in Avatar 2: In diesen Szenen könnt ihr rausgehen, ohne zu viel zu verpassen

Die lange Laufzeit von Avatar 2 wird zur Zerreißprobe, wenn die Toilette ruft. Wann ihr am besten aufs Klo geht, ohne allzu viel von der Handlung oder vom Kino-Erlebnis zu verpassen, erfahrt ihr hier.

Avatar 2: The Way of Water hat eine Laufzeit von 192 Minuten. Das sind 3 Stunden und 12 Minuten reine Filmzeit im Kino, zu denen ihr meist locker noch eine halbe Stunde Werbung draufschlagen könnt. Doch bei ungefähr 4 Stunden im Kino kann der Ruf der Toilette schon mal unerträglich werden. Erst recht, wenn ihr zu den Menschen gehört, die beim Anblick und dem Geräusch von viel Wasser schneller pinkeln müssen.

Früher gab es im Kino in langen Filmen eigens eingefügte Pausen, heute nicht mehr. Wir legen euch hier zwei mögliche Klo-Pausen in Avatar 2 nahe, damit ihr nichts Wichtiges verpasst. Anschließend beschreiben wir euch die Rausgeh-Szenen sowie das Verpasste so Spoiler-frei wie möglich. Wenn ihr aber wirklich gar nichts erfahren wollten, lest am besten nicht weiter.

Rausgeh-Moment 1: Die Toiletten-Pause in der ersten Hälfte von Avatar 2

Während das erste Drittel von Avatar 2 uns zurück in die Welt von Pandora führt und die aktuelle Situation des Planeten neu etabliert, wird eure Blase wahrscheinlich noch nicht allzu sehr drücken. Das zweite Drittel des Films ist hingegen das visuell eindrucksvollste, weil wir hier ganz buchstäblich in die neue Unterwasserwelt eintauchen. Ihr wollt dabei so viel wie möglich staunen, das aber nicht zusammengekniffenen Beinen tun? Kein Problem: Insbesondere eine Szene bietet sich hier für ein kurzes Aus-dem-Saal-Huschen an.

Disney Avatar: The Way of Water hat auch einige Luftmomente

Wir folgen in Avatar: The Way of Water nämlich nicht nur Jake Sully (Sam Worthington) und seiner Familie, sondern auch dem blauen Bösewicht Quaritch (Stephen Lang), der ihre Verfolgung aufnimmt. Sobald der Soldaten-Anführer sich mit seinen Avatar-Söldnern zu den schwebenden Hallelujah-Berge begibt, könnt ihr euch verkrümeln.

Was passiert in der Szene? Hier folgt eine Sequenz, in der Quaritch das Fliegen auf einem drachenähnlichen Banshee (Ikran) erlernt. Und das habt ihr fast genauso schon in Avatar - Aufbruch nach Pandora gesehen. Nur dass es in Teil 1 Jake war, der seinen Zopf (Tsaheylu) schließlich erfolgreich mit dem Flugtier verband.

Rausgeh-Moment 2: Der letzte mögliche Klo-Abstecher vor dem Avatar 2-Finale

Die Menschen-Jagd auf die großen Wasserkreaturen der Tulkun solltet ihr in der zweiten Hälfte von Avatar: The Way of Water nicht auslassen, weil sie einiges an Spannung und Emotionen mitbringt. Doch sobald es darum geht, warum die Wal-Jagd stattfindet und ein paar der Jäger ins Innere eines der großen Meeressäuger vordringen, ergibt die selbstgewählte Toiletten-Pause am meisten Sinn: Denn hier könnt ihr theoretisch ein letztes Mal kurz durchatmen (oder austreten), bevor es ins große Finale geht.

An dieser Stelle vor dem Finale liefert Avatar 2 zwar eine nicht uninteressante "wissenschaftliche" Erklärung zur abgezapften Gehirnflüssigkeit der gejagten Tulkun ab, aber die könnt ihr hier unter dem Bild auch kurz nachlesen, um anschließend nichts vom End-Konflikt zu verpassen. (Achtung, es folgen Spoiler.)

Disney Avatar 2: Lo'ak und der "Wal" Payakan

Was passiert in der Szene? In Avatar 1 war noch das in Pandora abgebaute Mineral "Unobtanium" die wertvollste neue Ressource. Seinetwegen kamen gewinnsüchtige Menschen, um den Planeten auszubeuten. Avatar 2 präsentiert nun eine noch ertragreichere Bio-Substanz: Denn das gelbe Serum, das aus dem Kopf eines getöteten Tulkun-Wals gewonnen wird, verhindert die menschliche Alterung. Und bereits wenige Milliliter dieser flüssigen Unsterblichkeit gehen für 80 Millionen Dollar weg. (Spoiler-Ende)

Letztendlich ist es natürlich euch überlassen, wann ihr euren "Weg des Wassers" geht (oder ob ihr die Toilettenpause in Avatar 2 überhaupt braucht). Eine Abspannszene gibt es nicht, weshalb sich alle, die bis dahin durchgehalten haben, ohne Probleme entschuldigt werden können.

Avatar 2: Ist das der beste Blockbuster der letzten 13 Jahre?

In der aktuellen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe sprechen Moderator Sebastian, Redakteur Pascal und unser Gast David Hain über Avatar 2: The Way Of Water. Dabei werden alle wichtigen Fragen geklärt: Hat sich das Warten gelohnt? Überzeugt das Mega-Blockbuster nur technisch oder sitzen auch die Emotionen? Und was haben Nazi-Zombies auf der dunklen Seite Pandoras damit zu tun?

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



Habt ihr Avatar 2 ohne Toiletten-Gang durchgehalten?