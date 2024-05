Hat er sie ermordet? Jake Gyllenhaal ersetzt Harrison Ford im Trailer zum Remake eines Thriller-Klassikers

Aus Mangel an Beweisen mit Harrison Ford ist ein Klassiker des Thriller-Genres. Jetzt wird die Geschichte mit Jake Gyllenhaal neu aufgelegt. Hier könnt ihr den Trailer sehen.

Vor 24 Jahren ließ Aus Mangel an Beweisen Thriller-Fans rätseln, ob Harrison Fords Anwalt Rusty Sabich schuldig oder unschuldig ist. Jetzt steht eine weitere Verfilmung des Bestsellers von Scott Turow bevor – und diesmal sitzt Jake Gyllenhaal auf der Anklagebank.

Schon diesen Juni startet die Miniserie Aus Mangel an Beweisen beim Streaming-Dienst Apple TV+. Die Neuauflage mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle verspricht einen fesselnden Thriller-Mix aus Verlangen, Lügen und Mord. Um die Vorfreude anzuheizen, hat Apple jetzt einen neuen Trailer dazu veröffentlicht.

Aus Mangel an Beweisen-Remake kommt als Thriller-Serie mit Jake Gyllenhaal

Der stellvertretende Staatsanwalt Rusty Sabich (Jake Gyllenhaal) gerät in eine brenzlige Situation, als seine Kollegin Carolyn Polhemus (Renate Reinsve) brutal ermordet wird. Denn er hatte eine heimliche und leidenschaftliche Affäre mit dem Opfer und wird direkt zum Hauptverdächtigen.

Als die Mordermittlung Rustys Geheimnisse an die Öffentlichkeit trägt, verliert er nicht nur seinen Ruf, sondern auch das Vertrauen seiner Familie – allen voran seiner Ehefrau Barbara (Ruth Negga). Im Trailer beteuert er mehrfach (!) seine Unschuld. Aber alle Indizien sprechen gegen ihn.

Seht hier den deutschen Trailer zu Aus Mangel an Beweisen:

Aus Mangel an Beweisen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Zum Cast der Miniserie gehören unter anderem auch O.T. Fagbenle (The Handmaid's Tale), Peter Sarsgaard (Dopesick) und Lily Rabe (American Horror Story). Die verheirateten Stars Elizabeth Marvel (Hosue of Cards) und Bill Camp (The Night of) spielen in der Miniserie ebenfalls ein Ehepaar.

Hinter der Neuverfilmung steht David E. Kelley als Serienschöpfer. Der kreative Kopf hinter beliebten Anwaltsserien-Klassikern wie Ally McBeal und Boston Legal ist einer der aktuell fleißigsten Serienproduzenten. In den letzten zwei Jahren entwickelte Kelley allein für Netflix drei Serienneuheiten: The Lincoln Lawyer, Anatomie eines Skandals und Ein ganzer Kerl.

Wann startet Aus Mangel an Beweisen mit Jake Gyllenhaal?

Bereits am 12. Juni 2024 startet Aus Mangel an Beweisen beim Streaming-Dienst Apple TV+. Zum Auftakt gibt es zwei Folgen am Stück. Die restlichen sechs Episoden der Miniserie schlagen im wöchentlichen Takt auf. Das Finale gibt es ab dem 24. Juli 2024 zu sehen.

