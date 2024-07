Hat House of the Dragon gerade [Spoiler] getötet? Der schockierende Folge 4-Cliffhanger erklärt

Die 4. Folge von House of the Dragon Staffel 2 schockiert mit einem tragischen Tod und einem gemeinen Cliffhanger: Das Schicksal einer Hauptfigur bleibt offen.

Achtung, es folgen Spoiler zur neuesten House of the Dragon-Folge: Eine zentrale Hauptfigur, ein Drache und Hunderte Soldaten zählen zu den Opfern des jüngsten Kapitels der Westeros-Historie. Die 2. Staffel von House of the Dragon lässt in Folge 4 nach dem verheerenden Drachenkampf über Krähenruh allerdings das Schicksal eines Charakters offen: Ist König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) jetzt auch tot oder kann er überleben?

House of the Dragon Staffel 2 lässt Fans um Aegons Schicksal bangen

Der Erbfolgekrieg der Targaryen-Dynastie geht als Drachentanz in die Geschichte von Westeros ein und nach der vierten Folge von Staffel 2 wissen wir jetzt auch warum. Während eines Angriffs der Grünen auf das Schloss Krähenruh in den Kronlanden entspinnt sich am Himmel ein gewaltiger Kampf zwischen drei Drachen und ihren Reiter:innen.

HBO Tom Glynn-Carney als Aegon II.

Das Gefecht der geflügelten Kreaturen endet mit dem tragischen Tod von Rhaenys (Eve Best) und ihrer Drachendame Meleys. Allerdings hängt auch das Schicksal von König Aegon am Ende der Folge Der rote Drache und der Goldene in der Schwebe.

Der unerfahrene und stark angetrunkene Drachenreiter stürzte während der Schlacht in die Tiefe. Erst später finden Kriston Kraut (Fabien Frankel) und Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) den jungen König reglos und verbrannt an der Seite seines schwer verwundeten Drachen Sonnfeuer in einem Waldstück auf. Wir erfahren allerdings nicht, ob Aegon diesen gewaltigen Sturz überlebt hat. Verrät vielleicht der Trailer zu Folge 5 schon mehr?

Hat Aegon überlebt? Der Trailer zu Folge 5 lässt uns weiterrätseln

Direkt nach der Ausstrahlung der neuesten Folge von House of the Dragon veröffentlichte HBO eine Vorschau auf die 5. Folge der 2. Staffel. Der Trailer bietet allerdings keine Auflösung des fiesen Cliffhangers und spielt mit der Ungewissheit um Aegons Überleben.

Schaut hier den Trailer zu House of the Dragon Staffel 2, Folge 5:

House of the Dragon - S02E05 Trailer (English) HD

In der Vorschau wird abgeschlagene Drachenkopf Meleys' der jubelnden Bevölkerung Königsmunds präsentiert. Ein Ablenkungsmanöver, um die Situation des Königs geheimzuhalten? Alicent Hohenturm spricht aus, was sich die meisten Fans fragen: "Ist er am Leben?"

Der Status von Aegon bleibt auch nach dem Trailer ungeklärt, aber eine Versammlung des Kleinen Rats deutet an, dass die Königsfamilie nach dem Vorfall schwierige Entscheidungen zu treffen hat. "Dem König mangelt es nicht an Erben", lautet ein zynisch wirkender Kommentar von Ex-Hand Otto, der das Schlimmste vermuten lässt.

Da sich House of the Dragon sonst sehr nah an den Geschehnissen der Romanvorlage orientiert, verrät ein Blick auf George R.R. Martins Feuer und Blut vermutlich, wie es um König Aegon nach Folge 4 steht. Wer sich die Auflösung nicht verderben lassen will, sollte an dieser Stelle also aufhören zu lesen. Letzte Spoiler-Warnung.

Was die House of the Dragon-Vorlage zu Aegons Schicksal verrät

Hat Aegon Targaryen überlebt oder erliegt er seinen Sturzverletzungen? Wenn sich die Fantasy-Serie in den kommenden Episoden nach der Vorlage richtet, dann lautet die Antwort: Der König lebt – und sein Drache auch.

Der Vorfall hat aber schwerwiegende Folgen für Aegon und ganz Westeros. Teile seines Körpers sind verbrannt, zahlreiche Knochen gebrochen und für eine lange Zeit kann er nicht mehr laufen. Sonnfeuer ergeht es ähnlich: Der Drache ist flugunfähig und verbleibt an der Absturzstelle, wo er von Soldaten mit Frischfleisch wieder aufgepäppelt wird.

Der tragische Unfall Aegons II. bringt aber auch eine weitere Veränderung im Verlauf des Drachentanzes mit sich. Da der König während seiner Genesungsphase nicht regierungsfähig ist, setzt sich dessen Bruder Aemond bald die Krone auf. Der rechtmäßigen Königin Rhaenyra wird das bestimmt nicht gefallen.