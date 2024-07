House of the Dragon hat gerade den besten Drachenkampf in 13 Jahren Game of Thrones-Geschichte abgeliefert

House of the Dragon Staffel 2 beeindruckt in Folge 4 mit dem gewaltigsten Drachengefecht der Game of Thrones-Historie und legt die Messlatte für den weiteren Verlauf des Fantasy-Kriegs enorm hoch.

Was die Schlachtenfolgen in Game of Thrones waren, könnten in House of the Dragon in Zukunft die Drachenkampf-Episoden sein. Zumindest lautet das mein Urteil nach der vierten Folge von Staffel 2, die mit dem bisher gewaltigsten Bestien-Scharmützel der gesamten Fantasy-Saga aufwartet. Jetzt geht der Targaryen-Krieg wirklich los – und ich zittere immer noch.

Achtung, es folgen massive Spoiler zur neuen House of the Dragon-Folge:

House of the Dragon Staffel 2 beginnt den Tanz der Drachen

House of the Dragon erzählte in der 1. Staffel den Prolog des historischen Erbfolgekrieges der Targaryen-Dynastie, der als Tanz der Drachen in die Geschichte eingeht. Mit der jüngsten Folge hat uns Staffel 2 nun ein brutales Kriegsgefecht abgeliefert, mit dem der Drachentanz erstmals seinem Namen gerecht wird.

Klar: Staffel 1 endete bereits mit einem tödlichen Zusammenstoß zwischen Vhagar und Arrax, der das Publikum (mich eingeschlossen) in Mark und Bein erschütterte. Das war jedoch nur eine Aufwärmübung für die Schlacht von Krähenruh. Erstmals in der Geschichte des Game of Thrones-Serienuniversums bekämpfen sich drei gewaltige Drachen am Himmel und ich will in Zukunft mehr davon sehen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Folge 4 von House of the Dragon Staffel 2 schauen:

House of the Dragon - S02E04 Trailer (English) HD

Während Kriston Kraut (Fabien Frankel) am Boden die Armee der Grünen in Richtung Krähenruh (im Englischen: Rook's Rest) ziehen lässt, entfesselt sich am Himmel ein richtig spannender und mitreißender Kampf zwischen den Drachenreiter:innen Rhaenys (Eve Best), Aemond (Ewan Mitchell) und König Aegon (Tom Glynn-Carney) samt ihren Drachen Meleys, Vhagar und Sonnfeuer.

Die Schlacht von Krähenruh ist das bisherige Drachen-Highlight von House of the Dragon

Auch wenn das Krähenruh-Kapitel lediglich 20 Minuten umfasst und die eigentliche Schlacht nur 10 Minuten lang ist, ist jede Sekunde davon ein Genuss. Wie ein Kriegsgefecht zwischen zwei Armeen abläuft, haben wir in Game of Thrones schon oft gesehen. Wenn aber plötzlich Drachen mitmischen, ändert sich alles.

Die gewaltige Kraft der Kreaturen und die hinterlassene Zerstörung sind hier beeindruckend inszeniert. Zuerst regnet es Feuer und Drachenblut vom Himmel. Am Ende bleibt nichts übrig als verbrannte Erde und Hunderte verkohlte Leichen.

HBO Krähenruh vor dem großen Drachenbrand

Was sich jedoch in luftiger Höhe abspielt, ist ein Gänsehautmoment nach dem anderen. Ein unvergessliches Bild ist der buchstäbliche Drachentanz zwischen Meleys und Vhagar, die ineinander verkrallt und gegenseitig feuerbespuckend vom Himmel in Richtung Erde taumeln.

Die Himmelsschlacht über Krähenruh zeigt nicht nur eindrucksvoll, welch zerstörerische Macht Drachen entfesseln – und warum man nicht betrunken einen Drachen reiten sollte. Das Bestien-Battle erschüttert auch mit einem der bisher erschütterndsten Tode von House of the Dragon.

Lang lebe Rhaenys, die Königin der Herzen!

Das größte Highlight des Drachengefechts in Folge 4 sind aber nicht die CGI-Kreaturen, es ist das intensive und nuancierte Schauspiel von Eve Best, mit der sie ihre Figur Rhaenys Velaryon (geborene Targaryen) aus der Serie verabschiedet.

Während des Kampfes gibt es zwei Momente, in denen Rhaenys die Flucht ergreifen könnte. Doch die Chance auf Wiedergutmachung für ihren kontroversen Rückzug in Staffel 1 lässt sie sich nicht entgehen. In ihren Augen spiegeln sich Kampfgeist und Erschöpfung. Ihr Blick verrät, dass sie bereit ist zu sterben und ihr Schicksal akzeptiert hat.

HBO Rhaenys' letzter Flug

Und prompt schnellt Vhagar hinter einem Burgturm zum tödlichen Schlag hervor und rammt ihre Zähne in den Hals der "Roten Königin". Auf den Schock folgt ein Moment, der mir das Herz zerrissen hat. Dem Tode nah neigt Meleys ihren Kopf zur Seite und blickt ihrer Reiterin Rhaenys tief in die Augen. Zwei müde Kriegerinnen nehmen verständnisvoll Abschied voneinander, ehe sie gemeinsam in den Tod stürzen.

Für mich war die "Queen, that never was" immer ein Ruhepol inmitten der Intrigen und Anfeindungen ihrer Familienmitglieder und bewahrte stets einen kühlen Kopf. House of the Dragon hat sie von Anfang an als fähige Frau inszeniert, die eindeutig die bessere Königin für Westeros gewesen wäre. Umso schmerzhafter ist ihr Verlust, denn ohne Rhaenys gibt es kaum noch jemanden, der eine komplette Eskalation verhindern will.

Wann kommt House of the Dragon Staffel 2, Folge 5?

Mit der Schlacht von Krähenruh hat die 2. Staffel von House of the Dragon nun einen dramatischen Wendepunkt erreicht, der den bisherigen Stellungskrieg in einen offenen Krieg verwandelt. Und mit Blick auf die George R.R. Martin-Buchvorlage Feuer und Blut war dies nicht mal die gewaltigste Schlacht, die uns in den verbleibenden vier Episoden von Staffel 2 erwartet.



Die neusten Folgen von House of the Dragon stehen immer montags ab etwa 4:00 Uhr morgens bei Sky und WOW zum Abruf bereit. Weiter geht es mit Folge 5 am 15. Juli 2024. Das Finale von Staffel 2 ist am 5. August 2024 zu sehen.