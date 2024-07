Hat sich Melisandre in House of the Dragon versteckt? Die Game of Thrones-Theorie zur mysteriösen Hexe in Staffel 2 erklärt

Seit Jahren existiert eine House of the Dragon-Fantheorie bezüglich der aus Game of Thrones bekannten Zauberin Melisandre. Ist sie bereits in der aktuellen Serie aufgetaucht?

Fans von George R.R. Martins Büchern sowie den Fantasy-Serien Game of Thrones und House of the Dragon spekulieren seit geraumer Zeit darüber, ob eine wichtige Figur aus Westeros bereits Hunderte Jahre zuvor unter anderem Namen lebte und ihren Zauber wirkte. Die Rede ist von Melisandre (Carice van Houten), von der wir seit der 6. Staffel von Game of Thrones wissen, dass sie viel älter ist, als ihr Äußerliches vermuten lässt.

Ist Alys Strom aus House of the Dragon heimlich Melisandre aus Game of Thrones?

Als Daemon Targaryen (Matt Smith) in der 2. Staffel von House of the Dragon zur Horror-Burg Harrenhal fliegt, macht er die Bekanntschaft einer mysteriösen Frau. Sie stellt sich als Alys Strom (Gayle Rankin) vor – der Bastard-Nachname in den Flusslanden. Angeblich ist sie die uneheliche Tochter von Lord Lyonel Strong (Gavin Spokes).

Der Drachenprinz identifiziert sie kurzerhand als Hexe und erhält einen bewusstseinsverändernden Trank von Alys. Sie scheint mehr zu wissen, als sie sagt, fürchtet sich scheinbar vor niemandem (nicht mal vor dem ungestümen Drachenreiter), kann laut Romanvorlage Visionen im Feuer (und anderen Elementen) sehen und ist wohl viel älter, als sie anmutet. Kommt uns das nicht bekannt vor?



Hinzu kommt folgendes Interview-Zitat von Alys-Darstellerin Rankin aus ihrem Gespräch mit Entertainment Weekly : "Sie ist jemand, die all diese Macht besitzt, die potenziell seit 400 Jahren lebt." Genau dieselbe Zahl, die Melisandre-Darstellerin Van Houten einst über ihre Serienfigur herausposaunt haben soll . Rechnet man die 200 Jahre zwischen GoT und HotD noch hinzu, ergibt die Zahl zwar keinen Sinn mehr, aber hier haben zwei Schauspielerinnen eventuell die selbe Charakterbeschreibung erhalten. Zufall?



Eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit, zumindest vom Typ her, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Aber das galt auch schon für die rote Priesterin Kinvara (Ania Bukstein) aus Game of Thrones.

Löst die Buchvorlage Feuer und Blut das Rätsel bezüglich Alys und Melisandre auf?

Nein. Es bleibt bei zu interpretierenden Andeutungen, die Verbindungen sein könnten. Müssen sie aber nicht. George R.R. Martin erfand so unglaublich viele Charaktere für sein umfangreiches Lied von Eis und Feuer, dass gewisse Parallelen unvermeidbar sind. Doch selbst wenn die Bücher eine Verbindung zwischen Alys und Melisandre nur zufällig aufbauen (oder absichtlich ambivalent lassen), muss das nicht heißen, dass die HBO-Serie sich diese Fantheorie nicht zu eigen macht.

Erst neulich bestätigte Episoden-Regisseurin Geeta Patel, dass die von Drachenstein verschickten Dracheneier von Team Schwarz tatsächlich jene Eier sind, die Daenerys (Emilia Clarke) zu Beginn von Game of Thrones bei ihrer Hochzeit erhält. Und das, obwohl die Maester aus der Buchvorlage ein ganz anderes Schicksal für diese vermuten.

Welche Rolle spielt Alys Strom im Buch Feuer und Blut?

Achtung, ab hier gibt es (potenziell) massive Spoiler: In der Westeros-Historie wird Alys später als Hexenkönigin und Quasi-Herrscherin von Harrenhal bekannt. Sie behauptet sogar, als Geliebte und mutmaßliche Ehefrau von Aemond Targaryen einen Sohn mit Thronanspruch von ihm bekommen zu haben. Wir erfahren daraufhin nur noch, wie die Burg später an einen neuen Herrscher überging ... nicht jedoch, was aus Alys wurde.

Wann geht es mit House of the Dragon weiter?

Die 2. Staffel von House of the Dragon wird wöchentlich in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer neuen Folge fortgeführt. Die nächste Episode steht in den frühen Stunden des 15. Juli 2024 auf dem Sky und WOW-Programmplan.