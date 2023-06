"Hat mich gebrochen": Spider-Man-Star Tom Holland reagiert auf krasse Dreh-Erfahrung mit drastischem Karriere-Schritt

Selbst mehrere Marvel-Blockbuster konnten Tom Holland nicht auf seine neueste Rolle vorbereiten. Jetzt kündigt der Spider-Man-Darsteller eine Karrierepause an.

Seit Anfang der 2010er Jahre steht Hollywood-Star Tom Holland vor der Kamera. Bekannt ist er vor allem für seine Rolle als Peter Parker aka Spider-Man im Marvel Cinematic Universe. Für sein jüngstes Projekt wechselte er ins Serienfach und setzte bei dem Streaming-Dienst Apple TV+ das düstere Drama The Crowded Room um.



In der Verfilmung des Romans The Minds of Billy Milligan von Daniel Keyes übernimmt Holland den Part eines Mörders, der an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet. Bereits vor ein paar Wochen erzählte er, dass ihm die Arbeit an The Crowded Room sehr zu schaffen gemacht hat. Nun kündigt er eine Schauspielpause an.

Spider-Man-Star Tom Holland nimmt sich eine Auszeit: The Crowded Room hat ihn komplett geschafft

In einem Interview mit Extra kündigt Holland den drastischen Karriereschritt an. Nachdem er sowohl als Schauspieler als auch als Produzent in die kräftezehrende Entstehung von The Crowded Room involviert war, will er sich eine Auszeit nehmen.

Es war sicher eine harte Zeit. Wir haben [in der Serie] bestimmte Gefühle erforscht, die ich definitiv noch nie zuvor erlebt hatte. Darüber hinaus hat die Arbeit als Produzent, bei der es darum geht, sich mit den alltäglichen Problemen eines Filmsets auseinanderzusetzen, für noch mehr Druck gesorgt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Crowded Room schauen:

The Crowded Room - Trailer (Deutsch) HD

Als Schauspieler konnte Holland schon viel Erfahrung sammeln. In der Produzentenrolle ist er hingegen noch neu. Vor The Crowded Room fungierte er nur bei Uncharted als ausführender Produzent.

Harte Arbeit ist mir nicht fremd. Ich lebe nach dem Motto, dass harte Arbeit gute Arbeit ist. Dennoch hat mich die Serie gebrochen. Irgendwann brauchte ich eine Pause und verschwand für eine Woche nach Mexiko. Dort habe ich Zeit am Strand verbracht und mich zurückgezogen.

Nach seiner Erfahrung bei The Crowded Room ist für Holland klar: Ohne Pause geht es nicht weiter. Ein Jahr nimmt er sich Zeit, um von seiner Arbeit Abstand zu gewinnen.

Ich nehme mir jetzt ein Jahr frei, und der Grund dafür ist, dass es extrem anstrengend war, diese Serie zu drehen. Ich bin gespannt, wie sie geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass unsere harte Arbeit nicht umsonst war.

Sobald sich Holland erholt hat, warten zwei neue Filmprojekte auf ihn. Seit einiger Zeit wird er mit dem Fred Astaire-Biopic von Paddington-Regisseur Paul King in Verbindung gebracht. Darüber hinaus wird seine Marvel-Rückkehr in Spider-Man 4 erwartet. Die MCU-Fortsetzung liegt jedoch noch in weiter Ferne.

Wann startet The Crowded Room bei Apple TV+?

The Crowded Room startet am 9. Juni 2023 bei Apple TV+. Zum Start werden die ersten drei Episoden veröffentlicht. Die verbleibenden sieben Episoden der Miniserie folgen danach im Wochentakt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.