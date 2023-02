Spider-Man muss warten: Tom Holland schnappt sich die schwierigste Rolle seiner Karriere, aber dafür wurde er geboren

Tom Holland fasst seine bisher ambitionierteste Rolle ins Auge. Weit abseits von Spider-Man und dem Marvel-Universum will er eine absolute Hollywood-Legende verkörpern: Fred Astaire.

Tom Holland wird definitiv als Spider-Man ins Marvel Cinematic Universe zurückkehren. Wann und wie das passiert, steht allerdings noch nicht fest. Bei Sony existieren offenbar Pläne für eine weitere Trilogie. Bis es so weit ist, scheint Holland ein anderes spannendes Projekt gefunden zu haben: Er will Fred Astaire spielen.



Der begnadete Tänzer, Sänger und Schauspieler eroberte Anfang der 1930er Jahre Hollywood und hat sich mit Filmen wie Ich tanz mich in dein Herz hinein, Vorhang auf! und Ein süßer Fratz in den Geschichtsbüchern verewigt. Neben seiner Tätigkeit vor der Kamera war Astaire ebenfalls als Choreograf dahinter unterwegs.

Biopic mit Oscar-Chancen: Vor Spider-Man 4 verwandelt sich Tom Holland in Fred Astaire

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der Film jetzt einen Regisseur gefunden. Paul King, der kreative Kopf hinter den Paddington-Filmen, soll das Fred Astaire-Biopic in Szene setzen. Die Geschichte fokussiert sich auf die Beziehung zwischen Astaire und seiner Schwester Adele. 20 Jahren lang standen sie gemeinsam auf der Bühne.

Obwohl Holland im Marvel Cinematic Universe bereits bewiesen hat, dass er körperlich herausfordernde problemlos Rollen meistern kann, erfordert der Fred Astaire-Film noch einmal ein ganz anderes Fingerspitzengefühl, wenn es um den Einsatz seines Körpers geht. An diese grandiosen Performances muss er herankommen:

Wenn wir uns nochmal Hollands großartigen Auftritt bei Comedy Central anschauen, wo er im Lyp Syn Battle zu Umbrella von Rihanna getanzt hat, bestehen jedoch kaum Zweifel, dass er der Herausforderung gewachsen ist. Womöglich haben wir es hier sogar mit seiner ersten ernstzunehmenden Oscar-Rolle zu tun.

Bereits mit Filmen wie Cherry und The Devil All the Time hat Holland in den vergangenen Jahre versucht, seine Karriere in neue Bahnen zu lenken. Das Fred Astaire-Biopic ist seine bisher größte Chance, um sich abseits von populären Marken wie Marvel und Uncharted in Hollywood zu etablieren.

