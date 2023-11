Heimkinoerlebnis auf riesigen 150 Zoll: Dieser superhelle Beamer stellt jeden TV in den Schatten und kostet für kurze Zeit unter 300 Euro [Anzeige]

Der BlackFriday rückt immer näher und einige Shops werben bereits jetzt mit vereinzelten Deals. Wer als Heimkino-Fan die Augen nach einem richtig guten Beamer offen hält, kann bereits jetzt von diesem unschlagbaren Deal profitieren.

Wer auch in den eigenen vier Wänden ein echtes Kinoerlebnis kreieren möchte, hat bestimmt schon über einen Beamer nachgedacht. Der ACE K1 bietet eine Full HD Bildqualität auf einer Projektionsgröße von 40 bis 150 Zoll. Das schlanke Design bietet viele Anschlussmöglichkeiten und dank der neusten WiFi-6-Technologie ist die Übertragung bis zu 2,7-fach schneller.

Der Yaber ACE K1 hat für seine Preisklasse schon allerhand zu bieten, momentan könnt ihr aber ganze 210 Euro sparen. Bei Amazon gibt es einen 110 Euro Coupon und dazu noch einen 20 Prozent-Rabatt-Gutscheincode. Das Angebot gilt bis zum 12. November.

Der Full HD Beamer von Yaber für 210 Euro Deal Zum Deal

So kommt ihr auf den Preis: Aktiviert im Einkaufswagen den Coupon und gibt in der Bestellübersicht den 20 Prozent-Rabattcode ein: NSOMTWOM



Das kann der Yaber ACE K1 Beamer

Der ACE K1 bietet dank 650 ANSI Lumen auch bei Raumlicht ein helles und klares Bild, mit einem Kontrastverhältnis von 16.000 zu 1. Damit ist sehr viel Technik in einem geringen Preis verbaut. Der Hersteller gibt eine LED Lebensdauer von 30.000 Stunden an, was bei einer täglichen Nutzung von vier Stunden in etwa zwanzig Jahren entspricht. Der Beamer ist schnell aufgebaut und eingestellt, dank Autofokus und automatischer Trapezkorrektur (plus, minus 20 Grad).

Amazon Der Beamer von Yaber bietet dank 650 Lumen ein helles und kontrastreiches Bild.

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für eine vielfache Verwendung

Dank zahlreicher Anschlussmöglichkeiten können unter anderem auch Gamingkonsolen, Blu-ray-Player und Lautsprecher mit dem Beamer von Yaber verbunden werden. Anderen Geräte können entweder kabellos per Bluetooth 5.0 oder WiFi 6 gekoppelt werden oder über die Anschlüsse HDMI, USB und AV. Einen guten Stereosound liefert der verbaute 15 Watt HIFI Lautsprecher. Wer den Beamer zu Präsentationszwecken nutzen möchte, oder ein Detail im Spiel oder Film genauer betrachten möchte, kann bis zu 50 Prozent in das Full HD 1080 Pixel Bild hineinzoomen.

Das junge Unternehmen Yaber hat sich auf Beamer und Projektoren spezialisiert, und ist dank der Qualität und dem schlichten Design ihrer Produkte schnell unter die Top-Seller gegangen. Durch die vollständige Versiegelung des Heimkino-Beamers kann Staub kaum noch in das Gehäuse eindringen, was die Lebensdauer ungemein verlängert.

Die hohen Sternebewertungen auf Amazon loben vor allem die sehr gute Bildqualität mit hoher Helligkeit und Kontrasten. Etwas kritischer wird der Geräuschpegel der Belüftung gesehen, die bleibt bei einem Beamer aber leider nicht aus.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.