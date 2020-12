Heimlicher Star Wars-Auftritt: In The Mandalorian Staffel 2 taucht Poe Dameron auf - so findet ihr ihn

Wer gerade The Mandalorian Staffel 2 nachholt, sollte bei einer Folge ganz besonders aufpassen. Denn darin versteckt sich eine beliebte Figur der Star Wars-Sequels: Poe Dameron.

Falls ihr gerade erst The Mandalorian Staffel 2 nachholt oder ihn beim ersten Mal nicht bemerkt habt: In der Star Wars-Serie bei Disney+ versteckt sich eine beliebte Figur aus der Sequel-Trilogie. "Verstecken" ist dabei fast schon übertrieben, denn die charakteristische Haarpracht von Oscar Isaacs Poe Dameron ist kaum zu übersehen. In welcher The Mandalorian-Folge X-Wing-Pilot Poe auftaucht, erfahrt ihr hier.

Poe Dameron in The Mandalorian Staffel 2: In dieser Folge findet ihr das Star Wars-Easter Egg

Konkret müsst ihr bis zum Abspann der vorletzten Folge von Staffel 2 der Star Wars-Serie warten, Kapitel 15: Der Getreue (The Believer). Wie in den vorherigen Folgen auch wartet dieser Abspann mit Konzept-Kunst für die jeweilige Episode auf. Ein bisschen Geduld braucht ihr. Aber sobald Visual Effects Supervisor Richard Bluff eingeblendet wird, heißt es: Lupe rausholen und ganz nah an den Fernseher herangehen.

Auf einem der Piratenschiffe, die über die Oberfläche des Planeten Morak sausen, steht eindeutig Oscar Isaac a.k.a. Poe Dameron aus den Kinofilmen Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers.

Kann Poe Dameron überhaupt in The Mandalorian auftauchen?

Der Cameo von Isaac/Poe ist ein nettes Easter Egg für Star Wars-Fans. Doch was sagt der Kanon zu einem Auftritt von Poe Dameron in The Mandalorian? In der Tat war Poe in der Star Wars-Timeline zu diesem Zeitpunkt schon geboren. Allerdings war er erst 7 Jahre alt und lebte auf Yavin 4.

Es handelt sich also entweder um ein reines Easter Egg ohne größere Bedeutung. Oder Poes Vater führte ein Doppelleben als Pirat auf einem anderen Planeten. Wenn das keinen Stoff für ein düsteres Familiendrama à la Breaking Bad im Star Wars-Universum bietet...

© Disney Oscar Isaac als Poe Dameron

Oscar Isaac jedenfalls will laut eigenen Aussagen nicht als Rebellenkämpfer in das Star Wars-Universum zurückkehren. Genug zu tun hat er ja. So spielt er in Denis Villeneuves Sci-Fi-Adaption Dune mit, übernimmt die Rolle von Solid Snake in der kommenden Metal Gear Solid-Adaption und spielt den Marvel-Helden Moon Knight für die gleichnamige Disney+-Serie.

Würdet ihr Poe Dameron gern in einem Star Wars-Projekt wiedersehen?