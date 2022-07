Heißerwarteter MCU-Film neu im Heimkino: Die 4K-Blu-ray von Doctor Strange 2 gibt's mit zusätzlichen Szenen

Doctor Strange 2 stürzt sich kopfüber in die Multiverse-Saga. Jetzt ist der Marvel-Blockbuster mit Benedict Cumberbatch im Heimkino verfügbar.

Mit der Spider-Man-Trilogie drehte Sam Raimi einige der besten Superhelden-Filme überhaupt. Für Doctor Strange in the Multiverse of Madness tritt er ein ins Marvel Cinematic Universe. Das Abenteuer aus der frisch getauften Multiverse-Saga macht seinem Titel alle Ehre und jagt Benedict Cumberbatch durch ein aufregendes und surreales Abenteuer zwischen den Welten.

Seit dieser Woche ist Doctor Strange 2 in Deutschland auf 4K UHD und Blu-ray erschienen und wer den atemberaubenden Blockbuster im Heimkino genießen will, kann bei folgenden Editionen zugreifen.

Diese Editionen von Doctor Strange 2 gibt es jetzt im Heimkino

Am Donnerstag ist Doctor Strange in the Multiverse of Madness in folgenden Editionen erschienen:

4K UHD + Blu-ray

Blu-ray

DVD

Bei den 4K UHD-Discs und Blu-rays gibt es folgende Extras:

Wie das Multiversum entstand

Der Wahnsinn hat Methode

Gestatten: America Chavez

Pannen vom Dreh

3 Zusätzliche Szenen

Audiokommentar

Doctor Strange 1 und 2 in einer Edition

Darüber hinaus könnt ihr die beiden Solo-Abenteuer von Benedict Cumberbatchs Strange auch in einer Blu-ray-Edition kaufen:

Darum lohnt sich der MCU-Blockbuster

© Disney Doctor Strange in the Multiverse of Madness

In der Story des Doctor Strange-Sequels muss sich der Superheld immer noch mit den Konsequenzen des Multiversums aus No Way Home auseinandersetzen. Dabei trifft er auf die Teenagerin America Chavez (Xochitl Gomez), die Portale öffnen und durch sämtliche Parallelwelten reisen kann. Schnell wird sie zum Ziel von Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), die nach den Ereignissen der MCU-Serie WandaVision auf der Suche nach ihren Söhnen ist.

Neben der Handlung im Multiversum und einigen überraschenden Cameos besticht Doctor Strange in the Multiverse of Madness vor allem durch den Regisseur. Sam Raimi drehte zuvor Filme wie die Evil Dead-Reihe und die Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire.

Für Doctor Strange 2 vereint er seine Erfahrungen aus beiden Welten, um einen Superhelden-Blockbuster mit einigen ungewohnt heftigen Horror-Momenten zu erschaffen.