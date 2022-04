Heißerwarteter Thor 4-Trailer: Marvel-Fans erkennen verstecktes Datum auf neuem Foto

Zu Thor 4 gibt es immer noch keinen Trailer. Auf einem neuen Bild zur kommenden Promo-Tour von Regisseur und Cast wollen Marvel-Fans jetzt das versteckte Datum erkannt haben.

In rund drei Monaten soll Thor 4: Love and Thunder schon im Kino starten. Dabei existiert noch kein einziger Schnipsel aus dem Marvel-Blockbuster für die Öffentlichkeit. MCU-Fans warten schon sehnsüchtig auf einen ersten Trailer, doch zu dem gibt es nach wie vor keine offiziellen Infos.

Aufmerksame Marvel-Fans haben bei einem neuen Bild zur Promo-Tour für Thor 4 jetzt aber ganz genau hingeschaut und wollen das versteckte Trailer-Datum erkannt haben.

Thor 4-Stars enthüllen angeblich Trailer-Datum mit ihren Fingern

Wie Comic Book berichtet, lenkt ein spanischer Tweet bei diesem Pressefoto mit Thor 4-Regisseur Taika Waititi sowie den Stars Chris Hemsworth und Tessa Thompson die Aufmerksamkeit auf ihre Finger:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was auf den ersten Blick nach gewöhnlichen Grußzeichen aussieht, könnte auf den zweiten Blick eine geheime Ziffernabfolge sein. Von links nach rechts ergeben die Finger nacheinander 11, 4 und 22. Damit könnte es sich um eine versteckte Botschaft handeln, dass der erste Thor 4-Trailer am 11. April 2022 veröffentlicht wird.

Schaut hier noch unser Video mit einem Überblick zu allen Marvel-Filmen und -Serien 2022:

Doctor Strange 2, Moon Knight und mehr: Das sind alle Marvel Filme/Serien 2022

Falls dieser Verdacht stimmt, sind die ersten bewegten Bilder zu dem kommenden MCU-Film ganz nah. Wenn Thor 4 wirklich am 6. Juli startet und nicht nochmal verschoben wird, ist der erste Trailer aber so oder so langsam überfällig.

Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.

*Bei dem Link zum Angebot von Disney+ handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Beim Abschluss eines Abos über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Glaubt ihr, dass auf dem Thor 4-Pressefoto das Trailer-Datum versteckt wurde?