Helene Fischer-Fans rechnen gnadenlos mit neuem Song ab: Sie singt mit Otto Waalkes

Helene Fischer ist eine der bekanntesten Musikerinnen Deutschland und darf sich über eine große Fangemeinschaft freuen. Die ist jetzt wegen Helenes neuester Musik verärgert.

Helene Fischer kennt spätestens seit ihrem Mega-Erfolgshit "Atemlos durch die Nacht" wohl jede:r. Zumindest in Deutschland ist sie nicht nur eine der bekanntesten, sondern auch eine der erfolgreichsten Künstlerinnen. Zwei ihrer Alben gehören zu den meistverkauften Musikalben Deutschlands und vor Auszeichnungen wie dem Echo, Bambi und der Goldene Kamera kann sich die Moderatorin kaum retten.

Ihre Millionen Fans stehen immer hinter ihr, doch ihr neustes, musikalisches Projekt stößt bei Helenes Community jetzt bitter auf.

Helene Fischer bringt neuen Song mit Comedy-Legende heraus

Helene Fischer testet sich musikalisch seit einigen Monaten neu aus. Sie hat ihren Fokus auf Kinderlieder gelegt. So brachte sie im vergangenen November ein ganzes Album namens "Die schönsten Kinderlieder" heraus und coverte etliche deutschen Kinderlieder. Im April folgte der Song "Stups, der kleine Osterhase". Mit Helenes neuem Sound müssen die Fans wohl auch noch länger vorliebnehmen, denn jetzt kündigte sie ein weiteres Projekt an: Gemeinsam mit Otto Waalkes coverte sie das Kinderlied "Baby Shark" und bekommt dafür heftige Kritik von ihren Anhänger:innen.

Fans kritisieren Helene Fischer wegen neuem Musikprojekt heftig

Der Song kommt offiziell zwar erst am 8. August heraus, auf Instagram posteten die beiden Künstler aber bereits einen kleinen Teaser – und der sorgt für Unmut. Fans von Helene rechnen mit ihrer Kinderlied-Ausrichtung ab und finden vor allem für das neue Lied klare Worte. In der Kommentarspalte heißt es:

"Bin ich eigentlich die Einzige, die sich freuen würde, wenn es endlich wieder 'normale' Songs von Helene geben würde?"

"Ich seh' schon, die Stadionshow 2026 wird aus den Kinderliedern bestehen. Ich verkauf mein Ticket lieber, bevor ich mir sowas antun muss!"

"Ich mag Helene wirklich sehr und war in der Vergangenheit auf zig Konzerten. Ich hoffe, es folgen bald wieder 'Songs für Große'. Ich habe selbst Kinder und es ist ja ganz nett. Aber ich als Mama bevorzuge dann doch andere Lieder."

"Also ich mag Helene wirklich, aber diese Kinderlieder nerven leider nur noch. Ja ich weiß, es ist Helenes Herzensprojekt, aber diese Kinderlieder nerven leider nur noch. Ich würde mir ein normales Album mit neuen Liedern wünschen, vielleicht ja vor der Tour nächstes Jahr. Freu mich auf 2026!"

"Tut mir leid, Helene, ich lieb' dich wirklich, aber diese ganze 'Kinderschiene' zurzeit kann ich gar nicht ertragen."

Hier in den neuen Song von Helene Fischer und Otto Waalkes reinhören:

Müssen Fans 2025 auf Die Helene Fischer Show verzichten?

Seit 2011 hat Helene Fischer mit Die Helene Fischer Show ihre eigene Fernsehsendung. Mit einigen Unterbrechungen wurde das Format immer am ersten Weihnachtsfeiertag in der ARD und später im ZDF ausgestrahlt. Doch wenn man einen Blick auf Helenes Instagram-Profil wirft, dürften Fans verwundert sein. Dort steht nämlich "Wir sehen uns 2026". Bedeutet das etwa, dass in diesem Jahr die Show komplett ausfällt? Der Sender hält sich zu den Spekulationen gegenüber schlager.de bedeckt, es sei "noch zu früh für einen Planungsstand".