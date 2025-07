Nach Marc Eggers-Trennung hat Bill Kaulitz einen neuen Schwarm – und Bruder Tom stört eine Sache daran

Bill Kaulitz bläst nach seiner Trennung von Marc Eggers nicht lange Trübsal und springt direkt wieder in den Dating-Pool. Jetzt verriet er, dass er bereits einen neuen Mann trifft.

Bill Kaulitz ist ein offenes Buch, zumindest, was sein Liebesleben betrifft. So machte er die vergangenen Jahre mit seiner On-off-Beziehung zu Partyschlager-Sänger Marc Eggers Schlagzeilen. Auch in der neuen Staffel Kaulitz & Kaulitz ist die Beziehung der beiden Thema, hier sprach Bill vor allem über die Trennungsgründe.

Trotz der schwierigen Trennung steckt Bill nicht den Kopf in den Sand und geht sofort wieder auf die Single-Piste. Dort ist er scheinbar schon fündig geworden, wie der Tokio Hotel-Frontmann jetzt erzählt. Was sein Bruder Tom Kaulitz davon hält, könnt ihr hier nachlesen.

Nach Liebes-Aus: Bill Kaulitz schwärmt von neuem Mann

Im Podcast Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood sprechen die Kaulitz-Zwillinge vor allem über ihren Alltag und vor allem Bill hat immer eine Menge zu erzählen. So auch in einer der neusten Folgen, denn der Musiker hat einen neuen Flirt, was er seinem Bruder Tom natürlich nicht verheimlichen will. "Ich schreibe gerade mit jemandem, den ich ganz heiß finde – und der hat mir ein paar heiße Fotos geschickt", plaudert er aus. Was den Ehemann von Heidi Klum dabei besonders stutzig macht: Bills neuer ist jünger als er selbst. "Magst du ja eigentlich nicht so, du stehst ja nicht so auf Jüngere", stellt er fest.

Schon gelesen? Darum lästert Heidi Klum über ihren Ehemann Tom Kaulitz

Doch Bill nimmt Toms Zweifeln sofort den Wind aus den Segeln, denn sein neuer Schwarm sei genau sein Typ. Ein großer Altersunterschied würde für ihn dennoch nicht infrage kommen.

Tom liegt Bills Glück am Herzen

Als Zwillingsbruder liegt Tom Bills Glück natürlich sehr am Herzen, weswegen er mit ansehen musste, wie sein Bruder mit Marc Eggers in sein Verderben gelaufen war. Denn Tom habe schon von Anfang an gewusst, dass Bill in dieser Beziehung nicht glücklich werden kann. In der zweiten Staffel von Kaulitz & Kaulitz gestand er seinem Bruder:

In der Beziehung da war es ja auch nicht so, dass du nicht die ganze Zeit happy warst. Weißt du, wie ich meine? Da warst du auch schon nicht du selbst. Und da konnte ich schon sehen: 'Vergiss es, das ist nicht gut für dich'.

Die neuen Folgen von Kaulitz & Kaulitz können Fans exklusiv bei Netflix schauen. Hier ist auch Staffel 1 der Reality-Doku verfügbar.