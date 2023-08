Helft ihm! Gladiator-Star Russell Crowe sucht nach deutschem Fan, um sein Versprechen einzulösen

Russell Crowe hat gerade Urlaub in Deutschland gemacht und dabei einen deutschen Fan kennengelernt. Bei Twitter startete der Schauspieler einen süßen Hilferuf.

Gladiator 2 kommt, aber Russell Crowe spielt in der Fortsetzung nicht mehr die Hauptrolle. Das liegt am allseits bekannten Schicksal seiner Figur Maximus – und womöglich auch daran, dass Russell Crowe sowieso ständig mit Reisen beschäftigt ist. Zuletzt hielt er sich in Süddeutschland auf, wie er in einem Twitter-Post verkündete .

Bei seinem Aufenthalt im Münchner Hofbräuhaus traf der Action-Star einen Fan und versprach ihm ein Foto, konnte das Selfie aber nicht wie versprochen übergeben. Bei Twitter startete Crowe deshalb einen süßen Hilferuf.

Russell Crowe sucht diesen deutschen Fan

Mit putzigem Google-Übersetzer-Deutsch beschreibt der gebürtige Neuseeländer Crowe sein Treffen mit einer deutschen Band, mit der er ein Foto aufnahm – sowie die unglücklichen Umstände, die ihn daran hinderten, es zu übergeben:

Seinen Urlaub in Deutschland hat Crowe bereits beendet und es hat ihm gut gefallen. Die Geschichte mit dem Fan könnte dennoch ein gutes Ende nehmen.

Ist das der gesuchte Russell Crowe-Fan?

Denn unter dem Post gingen bereits verschiedene Hinweise zur Identität des Fans ein. Eine gewisse Ähnlichkeit ist durchaus vorhanden:

Auch die Bild schreibt, dass es sich bei dem Mann um den Musiker Helmut Schranner handelt. Noch aber hat Russell Crowe die erfolgreiche Übergabe des Fotos nicht auf seinem Twitter-Account verkündet. Wenn ihr weitere Hinweise habt, wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt.

Wann kommt Gladiator 2?

In Deutschland startet Gladiator 2 nach aktuellem Stand am 21. November 2024. Der Termin könnte sich im Zuge des Hollywood-Streiks von Drehbuchautoren und Schauspielenden aber noch nach hinten verschieben.



