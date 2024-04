Henry Cavill hatte seine erste große Rolle in einem Abenteuerfilm – 22 Jahre später ist er fast vergessen

Lange, bevor sich Henry Cavill ins Superman- und The Witcher-Kostüm schwang, spielte der Star seine erste große Rolle in einem Historien-Abenteuer. Der Film ist heute beinahe vergessen.

Henry Cavill zählt heute zu einem der gefragtesten Schauspieler seiner Generation und kann in seiner über 20-jährigen Karriere auf eine Reihe namhafter Rollen zurückblicken. An seinen ersten großen Kinoauftritt erinnert sich heute aber fast niemand mehr: Denn den hatte der Superman-Star in einem fast vergessenen Historien-Abenteuer von 2002.

Henry Cavill gab sein Kinodebüt im Abenteuer-Kult Monte Cristo

Henry Cavill landete Anfang der 2000er Jahre eine Rolle in Kevin Reynolds' Adaption des Romanklassikers Der Graf von Monte Cristo von Alexander Dumas. In Monte Cristo verkörpert Cavill den Sohn von Mercedes (Dagmara Dominczyk), der Geliebten von Hauptfigur Edmond Dantes (Jim Caviezel).

Constantin Film Henry Cavill in Monte Cristo

Nachdem Edmond für ein Verbrechen verurteilt wird, das er nicht begangen hat, bricht er aus dem Gefängnis aus und flüchtet auf die Insel Montecristo, wo er sich unglaublichen Wohlstand aneignen und eine neue Identität annehmen kann. So kehrt er in seine Heimat zurück und sinnt auf Rache – denn sein Verräter Fernand (Guy Pearce) hat Mercedes zur Frau genommen. Er setzt einen gewieften Plan in Gang, der auch Albert (Cavill) beinhaltet.

Während die erwachsenen Figuren des Films sich gegeneinander ausspielen, sticht der junge Albert aus dem Ensemble mit seiner Loyalität und Offenherzigkeit heraus. Fans des Superman-Stars sollten also unbedingt zu dem fast vergessenen Abenteuerfilm zurückkehren, der Cavill seine Schauspielkarriere ebnete. Er besitzt bei der Moviepilot-Community eine Wertung von 6,8/10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes kommt Monte Cristo sogar auf einen Publikums-Score von 88 Prozent.

Wo gibt es Monte Cristo mit Henry Cavill zu sehen?

Ihr habt aktuell die Möglichkeit Monte Cristo bei Amazon Prime Video als Video on Demand* zu leihen oder zu kaufen. Zusätzlich steht das Historien-Abenteuer im YouTube-Store, bei Google Play und Apple TV zum Kauf bereit.

