Dreh zum neuen Guy Ritchie-Film ist fast eskaliert: Henry Cavill hat Co-Star vor dem Ertrinken gerettet

Die Rolle von Superman hat Henry Cavill offiziell abgelegt. Heldentaten vollbringt er trotzdem noch, so etwa am Set des Kriegsfilms The Ministry of Ungentlemanly Warfare von Guy Ritchie.

Anfang des Jahres war Henry Cavill in dem selbstironischen Meta-Agentenfilm Argylle auf der großen Leinwand zu sehen. Nun kündigt sich sein nächstes Projekt an. In The Ministry of Ungentlemanly Warfare führt er eine Spezialeinheit des britischen Militärs an, die im Zweiten Weltkrieg verdeckt hinter feindlichen Linien operiert.

Inszeniert wurde der Film von Guy Ritchie, der kürzlich die Gangster-Serie The Gentlemen bei Netflix positionierte. Mit Cavill hat er bereits im Zuge von Codename U.N.C.L.E. zusammengearbeitet. Der neue Film sieht aus, als hätten sie ihre eigene Version von Inglourious Basterds gedreht. Sogar Til Schweiger ist dabei.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare: Henry Cavill hat Co-Star Alex Pettyfer vor dem Ertrinken gerettet

Schweiger ist nicht der einzige bekannte Co-Star, der an Cavills Seite in Erscheinung tritt. The Ministry of Ungentlemanly Warfare punktet mit einem illustren Cast, von Eiza González (3 Body Problem) über Alan Ritchson (Reacher) bis hin zu Henry Golding (Last Christmas). Sogar Alex Pettyfer (Magic Mike, Stormbreaker) gehört dazu.

Lionsgate Alex Pettyfer in The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Gegenüber Entertainment Tonight sprach Pettyfer über die Dreharbeiten des Films und vor allem über die Zusammenarbeit mit Cavill. Für seinen britischen Kollegen hat er nur Lob übrig: "Er bringt eine Bescheidenheit mit ans Set, die jeden mitreißt." Darüber hinaus enthüllt Pettyfer, dass ihn Cavill vor dem Ertrinken gerettet hat.

Konkret sagt Pettyfer:

[Henry Cavill] hat mich davor bewahrt, von einem Boot zu fallen. Ich wäre fast ertrunken! Ich kann also offiziell sagen, dass ich von Henry gerettet wurde. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit dir in diesem Film mitspielen darf.

Wann startet The Ministry of Ungentlemanly Warfare im Kino?

Im Trailer zu The Ministry of Ungentlemanly Warfare wurde mindestens eine größere Szene angedeutet,. Was das Team um Ritchie herum dort genau gedreht hat, will Pettyfer allerdings noch nicht verraten.

Obwohl die Stars schon Werbung für den Film machen, hat The Ministry of Ungentlemanly Warfare hierzulande noch keinen Kinostart. In den USA erscheint der neue Guy Ritchie-Film bereits am 19. April 2024. Wir müssen uns derweil noch gedulden.