Henry Cavill schämte sich zuerst für seinen coolsten Action-Moment

Henry Cavills Mission: Impossible 6-Rolle ist besonders für eine Action-Geste bekannt. Die war dem Star aber eigentlich ziemlich peinlich.

Zu Henry Cavills beliebtesten Rollen zählen neben den Auftritten in Man of Steel und The Witcher auch der als CIA-Agent August Walker in Mission: Impossible 6 - Fallout. Dank einer ikonischen Geste wurde eine der Action-Szenen aus dem Film besonders bekannt. Der Star enthüllte jetzt, dass die Bewegung völlig improvisiert war. Und er sich für sie schämte.

Henry Cavills ikonische Action-Geste war eigentlich eine Aufwärmübung

Dabei geht es um eine Bewegung, die Walker bei einer Schlägerei in einer Toilette vollführt. Sie erinnert ein wenig an eine Auflockerungsübung. Oder eine Nachlade-Bewegung. Für die Arme.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Im Happy Sad Confused -Podcast erklärte der Schauspieler jetzt, dass die Geste nicht im Drehbuch stand und er sich für sie schämte.

Wir drehten diese Szene schon drei Wochen lang [und] ich musste meine Muskeln irgendwie aufwärmen. Ich machte [die Bewegung] und dachte: "Das sah sicher richtig dumm aus." Ich sagte zu [Regisseur Christopher McQuarrie]: "Sorry, das mache ich nicht nochmal." Bei der nächsten Einstellung meinte er dann: "Warum hast du nicht diese Bewegung gemacht? Das war richtig gut!"

McQuarrie hatte den richtigen Riecher. Die Nachlade-Geste wurde zum viralen Phänomen. Mission: Impossible-Hauptdarsteller Tom Cruise wurde nicht müde, seinen Co-Star auf Pressetour wiederholt zu der Bewegung zu ermuntern (via YouTube ).

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

Was haltet ihr von Henry Cavills Action-Improvisation?