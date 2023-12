Henry Cavills gigantisches Fantasy-Universum Warhammer 40.000 wird bei Amazon tatsächlich Realität – Fans müssen jetzt aber stark sein

Superman und Geralt von Riva sind Geschichte. Henry Cavill startet als Nächstes in einem völlig anderen Fantasy-Universum durch. Geplant sind mehrere Filme und Serien bei Amazon.

Obwohl es letztes Jahr kurz so aussah, als würde Henry Cavill nochmal als Superman auf die große Leinwand zurückkehren, steht inzwischen fest, dass uns 2025 ein neuer Mann aus Stahl im Kino erwartet. Auch bei The Witcher ist Cavill seit diesem Jahr raus. Damit hat der Schauspieler seine zwei bekanntesten Rollen verloren.



Allzu nervös wirkt Cavill allerdings nicht. Nicht zuletzt wird er seit rund einem Jahr mit einem großen Franchise-Start in Verbindung gebracht: Unter dem Dach von Amazon soll ein neues Fantasy-Universum entstehen, das auf dem beliebten Tabletop-Spiel Warhammer 40.000 basiert. Jetzt werden die Pläne konkret.

Nach Superman und The Witcher bringt Henry Cavill das Fantasy-Epos Warhammer 40.000 zu Amazon Prime

Wie die Firma Games Workshop, die Heimat von Warhammer 40.000, auf ihrer offiziellen Seite verraten hat, sind die Verträge mit Amazon in trockenen Tüchern. Zwölf Monate nach der ersten Ankündigung hat das Projekt grünes Licht von allen Seiten und kann nun in die Entwicklungsphase mit mehreren Drehbuchautor:innen gehen.

Netflix Henry Cavill

Der Deal gibt Amazon die exklusiven Rechte an der Verfilmung von Warhammer 40.000, sowohl im Film- als auch im Serienbereich. Games Workshop erhofft sich dadurch mehr Aufmerksamkeit für die eigene Marke. Durch Cavill und Co. sollen Zielgruppen erschlossen werden, die bisher keine Berührungspunkte mit dem Spiel hatten.

Warhammer 40.000 entführt in eine düstere Zukunft mit Menschen, Monstern und epischen Schlachten

Bei Warhammer 40.0000 (auch bekannt als Warhammer 40K oder W40K) handelt es sich um ein Tabletop-Spiel, bei der sich die Teilnehmenden riesige Armeen aufbauen und gegeneinander in die Schlacht ziehen – mit kleinen Figuren, jeder Menge Kriegsgerät und mehreren Würfen, die bei sämtlichen Spielzügen zum Einsatz kommen.

Ausgetragen werden die Schlachten auf gigantischen Spielbrettern, die oft sehr detailliert gestaltet sind und sich überwiegend in eine düstere Ästhetik lehnen. Endzeitliche Welten so weit das Auge reicht: In Warhammer 40K finden wir uns im 41. Jahrtausend wieder, wo Menschen u.a. gegen Monster aus der Fantasy- und Sci-Fi-Ecke kämpfen.

Neues Henry Cavill-Projekt: Auf den Start von Warhammer 40.000 bei Amazon Prime müssen wir noch lange warten

Ein großer Reiz des Spiels ist die Gestaltung des Spielbretts: Landschaften werden modelliert, Gebäude errichtet und Figuren bemalt. Genau das passiert jetzt auch bei Amazon, wo mehrere Drehbuchautor:innen an der Konzeption des filmischen W40K-Universums arbeiten, inklusive Cavill in seiner Funktion als ausführender Produzent.

Cavill ist ein begeisterter Anhänger des Spiels und macht sich die Warhammer 40.000-Verfilmung zu seinem Passionsprojekt. Doch hier kommen wir zum größten Haken der Unternehmung: Bis wir tatsächlich etwas von Warhammer 40.000 bei Amazon zu Gesicht bekommen, wird laut Games Workshop noch sehr viel Zeit vergehen.